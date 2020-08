Benedicto XVI está enfermo desde su visita a Alemania

Roma, 4 Ago (ACI Prensa).- El Papa Emérito Benedicto XVI está enfermo con una infección bacteriana y “muy frágil”, según informó un periódico alemán.

El escritor Peter Seewald indicó este 3 de agosto al diario Passauer Neue Press (PNP) que el Papa Emérito de 93 años tiene una erisipela facial, una infección bacteriana de la piel que causa un sarpullido rojo y doloroso.

Esta infección, que también puede provocar fiebre y dolores de cabeza, se trata con antibióticos.

Seewald dijo a PNP que Benedicto XVI ha estado “muy frágil” desde el regreso de su visita a Baviera en junio para ver a su hermano mayor, Mons. Georg Ratzinger antes de que falleciera el 1 de julio.

Concerns over the health of the papa emeritus – according to BXVI-biographer Peter Seewald, who met Benedict XVI over the weekend, the pope emeritus (93) is «gravely ill» with a viral infection and very frail – and has decided on a final resting place in St. Peter: https://t.co/ZG76AbhQxC

