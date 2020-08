Panamá: Imponen medidas cautelares a expresidente Martinelli por el caso Odebrecht

Ciudad de Panamá, 5 Ago (Destinopanama.com.pa).- El expresidente Ricardo Martinelli, se presentó este 4 de agosto a la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva el caso de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país por la adjudicación de obras, a revisar el expediente no así a cumplir con la indagatoria, a la que se ha negado argumentando problemas de salud.

En medio de esta diligencia del expresidente, el Ministerio Público informó que en este caso se le dictaron medidas cautelares a Martilelli de impedimento de salida del país, y de notificación los días 15 de cada mes.

Tras revisar el expediente, el exmandatario calificó como “un verdadero atropello” las acusaciones que se le hacen en el expediente de este caso. “Son todos cargos políticos, de procesos amañados, de procesos que no tienen ningún fundamento”, criticó.

Además advirtió que “no he renunciado al Principio de Especialidad, pero quería dar la cara”. En este proceso Martinelli se acogió al artículo 25 de la Constitución Política, que establece que ningún individuo está obligado a declarar contra si mismo.

A criterio del exgobernante, es a un juez al que le corresponde decidir “si tengo o no Principio de Especialidad y no estos procesos como el que me han tratado de meter el día de hoy, porque aquí por ser Martinelli no me aplican la Ley como se la aplican al resto de los ciudadanos”.

Martinelli ya tiene estas medidas cautelares, pero por otro proceso: el que se adelanta por el denominado caso New Busines, relacionado con la compra supuestamente con fondos públicos de editora Epasa, que edita los diarios El Panamá América, Crítica y Día a Día.

El exmandatario también se ha negado a comparecer a estas diligencias judiciales argumentando mal estado de salud, incluso presentó un certificado de incapacidad médica con vigencia de 60 días que termina a inicios de septiembre próximo.