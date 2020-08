La desesperanza es la hermana gemela de las revoluciones

Todos, sin excepción, sabemos que estamos inmersos en una crisis sin precedentes, causada por el SARS CoV2, una Pandemia peor que la de 1918, si, porque somos muchísimo más habitantes hoy que hace cien años en la tierra, peor porque la estamos viviendo en tiempo real, es decir tenemos datos al día las veinticuatro horas de cada día.

Todo esto es abrumador, demasiado cruel y desesperanzado, el manejo de la OMS ha sido totalmente cuestionable, primero porque Tedras ha sido un irresponsable, primero dándole a China casi tres meses de silencio, sabiéndolo.

Eso hizo una expansión tremenda de la pandemia. Luego, que mascarillas no, que mascarillas si, que mascarillas no, que si…, después le da el espaldarazo a Trump con su vacuna electoral, expresándose mal de la vacuna rusa. Que hidroxicloroquina no, que hidroxicloroquina si, que dióxido de cloro no, etc etc. En fin si fuera un médico no cura ni un mezquino. Es epidemiólogo, es decir vive de los números, nada más. Hay una serie de fallas en el manejo de la pandemia que yo como médico puedo mencionarlo. Se da “alta” al paciente 14 días después de su prueba PCR positiva, no se habla que 7 días atrás ya estaba positivo y contagiaba, luego continua dos semanas más contagiando hasta el día 28 a partir del día de contagio.

No ha habido cooperación abierta entre los salubristas epidemiologos y los que si saben curar: internistas, inmunólogos, infectólogos etc. con lo cual no sabemos la condición clínica de los 1011 positivos, por ejemplo. Es decir, solo se dice xxx positivos, xxx internados, xxx muertos, xxx recuperados, xxx negativos, ahora ya no hacemos prueba post Covid porque es muy cara, entonces el día número 14 mandamos a esos portadores fuera como curados: a seguir contagiando dos semanas más.

¿Por qué los inmunólogos no lo dicen? No lo sé, hay un secretismo ridículo en el manejo de la crisis, que da origen a toda suerte de teorías conspirativas.

La gente no puede andar en su carro, porque el genio de Salud no lo quiere, aunque en su carro ni se contagia ni contagia, pero lo lanzan obligado a utilizar el trasporte público, donde el riesgo de contagio es mayor. ¿Es que nadie sabe pensar?

Claro que la vacuna está lista, porque hay muchos trabajos experimentados en otros coronavirus, con lo cual el trabajo a toda máquina ha sido posible, aunque el flamante director de la OMS no lo acepte, estamos acostumbrados a verle negar lo que le interesa a él y sus amigos.

La desaparición de la pandemia solo perjudica a los epidemiólogos (Tedras incluido) a los fabricantes de antiinflamatorios, de máscaras, caretas, alcohol, ventiladores, etc etc, mientras su extensión en el tiempo perjudica al trabajador privado y al empresario, causa desasosiego y hambre, si se pierde la esperanza estamos lanzando la gente a la calle, a protestar y en determinado momento la paz social se pierde y todos, sin excepción lo lamentaremos.

Esta negatividad de Tedras ocaciona mayor daño a todos los habitantes, lo peor es que no tiene empacho en decirlo, no aporta nada, solo su palabra en la que yo como médico no creo.

Si fuera empleado mío lo hubiera echado desde marzo, desde que vimos que calló acerca de la pandemia. Dejó abiertos los vuelos desde y hacia China, después desde y hacia Europa y desde y hacia EEUU. ¿Tendría algún interés personal o fue por ignorancia? No lo sé, eso lo dirá claramente la historia.

Nuestras autoridades sanitarias han cometido muchos errores, quizá el peor ha sido esa “Conferencia de prensa” diaria, donde lo que han hecho es restar credibilidad de parte de la población. Hay una falta de información caótica, aparentemente suman a los “paciente por nexo”, es lo más loco que he visto desde mi primer año en la Escuela de Medicina, cincuenta años atrás. Esta bien considerarlos “posibles” portadores para proteger a su entorno, pero sin síntomas y sin prueba no puede sumar.

“Martillo y baile”, por Dios, ¿qué es eso? ¿De donde sacan esas locuras a seis meses de pandemia? La CCSS no ha puesto personas serias a decir las cualidades clínicas de los enfermos, tenemos médicos muy bien preparados y el señor Macaya no tiene porqué salir a decir nada casi todos los días.

No hay datos públicos que logren convencer a las mayorías de la realidad de la pandemia, ahora que Tedras, el dueño de la OMS se lanza a decir “quizá nunca habrá cura”, es lo último que llega de su parte a colocar la cereza en el pastel.

Tan malo es crear falsas esperanzas cómo trasmitir desesperanza.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico