Estamos viviendo lo más cercano a una guerra

Columna Poliédrica

Lo que estamos viviendo es lo más cercano a una guerra. Eso es lo que ha dicho el señor presidente de la República, Carlos Alvarado, ello es así no solo por sus consecuencias socioeconómicas, sino también por el impacto político que la pandemia está teniendo para el gobierno y el resto de políticos de los diferentes partidos políticos. ¡ No hay cara en que persignarse !

Después de una guerra lo más importante es cómo se va a hacer la reconstrucción del país. Usualmente esas decisiones la adopta el bando que gana la guerra y su ideología será la impronta que marcará el rumbo que tendrá la sociedad en el campo político, económico y social. No hace falta dar muchos ejemplos, piensen en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, allí se plasmó la influencia de los Estados Unidos en occidente y la de la antigua Unión Soviética en el oriente del continente.

En Costa Rica después de la guerra civil de 1948 se impuso, para dicha nuestra, la ideas sociales de la época. En primera instancia las impulsadas por el comunismo criollo liderado por Manuel Mora Valverde y por personajes como Rafael Ángel Calderón Guardia vinculado al Partido Republicano Nacional; posteriormente, después de la guerra civil, líderes vinculados al bando ganador bajo el liderazgo de José Figueres Ferrer, no solo mantuvieron la reforma social sino que la profundizaron, dando lugar al Estado del Bienestar costarricense.

Dada la analogía que ha hecho el Presidente de la República, vale la pena repasar algunas de las medidas que se adoptaron después de la guerra civil para reconstruir el país en todas sus materias. Lo anterior es importante, porque ello marcará el rumbo de la sociedad costarricense para las próximas décadas; dicho en otras palabras, las decisiones que se adopten después de la pandemia, incidirán directamente en la forma que tendrá la economía y la estructura social para las próximas décadas.

Una de las medidas que evidenciaron el talante social de quienes llegaron al poder fue el impuesto del 10% al capital. La filosofía de este impuesto ya la habíamos comentado en otra columna y es muy sencilla: aquellos que antes de la guerra civil lograron acumular una fortuna, que paguen 10% de su capital, para que los costos del conflicto no pese sobre las personas que no habían podido acumular nada debido a su condición socioeconómica. Este fue un impuesto temporal y la Junta Fundadora de la Segunda República dio un plazo de diez años para pagarlo, es decir, hasta se tuvo consideraciones con esos grupos económicamente dominantes.

Lo mismo debe hacerse en relación con los costos sociales y económicos de la pandemia. Ya hemos dicho hasta la saciedad que el gobierno de Carlos Alvarado ha gobernado, hasta el día de hoy, a favor de los grandes capitales de este país; pues bien, toca ahora que que estos grupos paguen un impuesto que, si quieren lo llamamos solidario, para que contribuyan a pagar los costos que está dejando toda esta coyuntura sanitaria y económica. No obstante, como no parece que el gobierno vaya adoptar una iniciativa en esta línea, los diferentes grupos sociales van a tener que presionar para que el poder Ejecutivo y el Legislativo entiendan que a los grupos menos favorecidos no se les puede cargar los costos de la pandemia.

Otra de las medidas que se adoptaron después de la guerra civil fue la nacionalización bancaria. Esa medida se tomó porque los bancos privados de la época no admitían ningún tipo de orientación y solo querían financiar aquellas actividades que les dejaban altas ganancias, es decir, algo parecido a lo que ha venido sucediendo con los créditos de consumo y con los que se otorgan a determinadas actividades que se consideran rentables. Por desgracia las personas que dirigen la banca pública han ido asumiendo las malas prácticas de la banca privada y su interés ahora se circunscribe a obtener el máximo de rendimientos para lograr bonos, primas o incentivos que se les otorga con base en el balance de los bancos que dirigen. Reorientar el negocio bancario para que prive el beneficio social es una medida necesaria para superar la pandemia y así construir una mejor sociedad en las próximas décadas.

Una tercera medida es reafirmar todos los derechos sociales que se desarrollaron después de la segunda mitad del siglo XX e incorporar en el ordenamiento jurídico, otros derechos que esta coyuntura ha mostrado su necesidad. Infelizmente hay trabajadores que han incorporado en su cabeza que está justificado que el patrono les reduzca la jornada o que los despida sin ningún tipo de responsabilidad, es decir, cuando al patrono le va bien, no le comparte sus dividendos y basta con que le pague su salario, pero cuando le va mal, entonces sí está permitido que se le disminuya su salario o se le despida sin responsabilidad patronal. Esto no solo tiene que ser así, sino que las nuevas condiciones laborales han mostrado que el trabajo a distancia desdibuja los límites temporales de la jornada laboral y somete al trabajador a una disposición continua. Por eso en la actualidad ya se habla del derecho a la desconexión digital.

En síntesis, las decisiones que se adopten en los próximos meses respecto a cómo se va a enfrentar los costos de la guerra contra la pandemia, sin lugar a dudas, modelará la sociedad costarricense para las próximas décadas del siglo XXI. Quisiera que esas decisiones construyera una sociedad parecida a la que resultó después de la guerra civil de 1948, empero, las condiciones ideológicas, económicas, sociales y sobre todo, políticas, son bastante distintas; en palabras directas, lo social está de capa caída porque muchos ciudadanos han sucumbido a las ideas hedonistas y antisolidarias que imperan en la actualidad.

Los que creemos en la solidaridad y en una sociedad más equitativa, dicho sin eufemismos, estamos jodidos en esta coyuntura.

(*) Andi Mirom es Filósofo

