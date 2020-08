La principal rival de Lukashenko, segura de tener el apoyo de la mayoría de votantes

Minsk, 9 ago (Sputnik).- Svetlana Tijanóvskaya, candidata opositora a la presidencia de Bielorrusia y principal rival del actual mandatario Alexandr Lukashenko, expresó su seguridad de haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones de este domingo.

«Me creo lo que veo… La mayoría está con nosotros», dijo la candidata en rueda de prensa en Minsk al comentar el sondeo a pie de urna y los primeros resultados oficiales que daban la victoria a Lukashenko.

Tijanóvskaya pidió fiarse de los protocolos de escrutinio de aquellos colegios electorales donde, según ella, no hubo falsificación de los resultados de la votación.

Por su parte, la representante de la campaña electoral de la candidata opositora, María Kolésnikova, dijo a los medios que los comicios de hoy marcan una crisis política en Bielorrusia.

«La Comisión Electoral Central no ha cumplido su trabajo. Todos hemos sido testigos de que un gran número de personas no han podido acceder a los colegios electorales, (a las mesas electorales) les ha faltado de todo –internet, urnas–, porque en algunas ya no cabían papeletas», denunció.

Para la activista, «eso evidencia que ha habido obstrucción a la libre expresión de la voluntad por los ciudadanos bielorrusos».

«Somos testigos de una crisis política profunda y sin precedentes que se está abriendo en Bielorrusia, el Gobierno se ha quedado por primera vez sin el apoyo electoral de la mayoría», afirmó.

Kolésnikova instó a las autoridades a que reconozcan que «la mayoría está del otro lado» y que inicien un «diálogo con el pueblo bielorruso, cuya voluntad no se debe ignorar».

La mayoría de los colegios electorales en los comicios presidenciales bielorrusos ya cerraron en el país. Según el sondeo oficial a pie de urna, el actual presidente Alexandr Lukashenko gana con el 79,7 por ciento de los votos, seguido de Svetlana Tijanóvskaya, que obtiene un 6,8 por ciento.

De acuerdo a los resultados del recuento de votos en colegios electorales en cinco regiones divulgados por la autoridad electoral, Lukashenko lidera con un 82 por ciento de votos y Tijanóvskaya recibe alrededor de un 5 por ciento. (Sputnik)