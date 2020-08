Costa Rica con nuevas restricciones, pero con más actividades de comercio

San José, 10 ago (Prensa Latina) Tras nueve días de flexibilización de las medidas sanitarias, Costa Rica vuelve hoy a fase restrictiva para aplanar la curva de contagios con la Covid-19, aunque permitirá más actividades comerciales al ceder a presiones de alcaldes y varios sectores.

Las autoridades sanitarias depositaron su confianza en que las municipalidades y los dueños de los negocios velarán por el cumplimiento de los protocolos para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en sus establecimientos.

La decisión oficial de permitir la reapertura de salones de belleza, restaurantes y otros comercios en fase restrictiva es resultado de los acuerdos alcanzados en un encuentro la semana anterior entre representantes de los alcaldes y del Gobierno Central, así como de este último con miembros de diferentes sectores de la economía nacional.

Al anunciar el permiso para la operación de esos establecimientos, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó el sábado que lo hicieron basados en un análisis de riesgo, proyecciones y matrices sobre la transmisión del virus.

No obstante, Salas instó a la población a no salir de sus cantones (municipios) durante los 12 días en que estarán vigente las acciones restrictivas, fundamentalmente en cuanto a la circulación vehicular, pues al no tener ejército, Costa Rica no puede aplicar el toque de queda y para impedir la movilización de las personas lo hace a través de los vehículos.

El titular de Salud llamó además a los ticos a incrementar el uso de la mascarilla para evitar el contagio, así como recordó que entre las medidas esenciales para no infectarse está el lavado de manos antes de tocarse la cara y guardar el distanciamiento social.

De acuerdo con el reporte de este domingo sobre la Covid-19, Costa Rica acumula 23 mil 286 contagiados, con un rango de edad de cero a 100 años, 10 mil 670 son mujeres y 12 mil 616 hombres, y 17 mil 135 son costarricenses y seis mil 151 extranjeros.

Del total de infectados, 19 mil 318 son adultos, mil 493 adultos mayores y dos mil 348 menores de edad, existen positivos en todas las provincias y en 81 de los 82 cantones, así como hay 376 hospitalizados, 86 de ellos en cuidados intensivos, con un rango de edad de 28 a 87 años.

En las últimas 24 horas fallecieron siete personas -seis hombres y una mujer- por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con lo cual suman 235 los decesos en el país desde marzo pasado cuando comenzó en el país la pandemia.