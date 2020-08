Murió Mercedes Barcha, viuda del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez

Bogotá, 16 ago (Sputnik).- Mercedes Barcha, viuda del premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), falleció el sábado en Ciudad de México, confirmó la Fundación Gabo, con sede en Cartagena de Indias (Colombia).

«La Fundación Gabo, su director general, Jaime Abello Banfi, y su Consejo Rector lamentan profundamente el fallecimiento y acompañan en este momento de enorme tristeza a la familia y allegados de Mercedes Raquel Barcha Pardo, viuda de su fundador, el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez», indicó dicha fundación en un comunicado.

La muerte de Mercedes Barcha, de 87 años de edad, se habría dado en la mañana de este sábado al parecer por problemas respiratorios que padecía desde hacía un tiempo, dijo uno de sus hijos, el cineasta Rodrigo García, al diario colombiano El Universal, que publicó la noticia al final de la tarde.

Barcha y García Márquez se conocieron en 1941, cuando eran niños, y permanecieron casados durante 56 años, desde 1958 hasta el 17 de abril de 2014, cuando el escritor falleció a los 87 años también en Ciudad de México.

Según el propio García Márquez, Mercedes Barcha fue el gran amor de su vida y su apoyo en la escritura de ‘Cien años de soledad’, obra que le tomó 18 meses elaborar y que fue publicada en 1967, luego de lo cual le valió el Nobel al escritor en 1982.

“Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Mercedes logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne, el panadero, el pan, y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Tú ya sabes la cantidad de locuras que ella me ha aguantado”, le contó García Márquez al también periodista y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza en una charla que hace parte del libro ‘El olor de la guayaba’ (1982).

García Márquez, conocido popularmente como ‘Gabo’, le dedicó a Barcha la novela ‘El amor en los tiempos del cólera’, publicada en 1985, en la cual escribió: “Para Mercedes, por supuesto”.

Según expresó Jaime Abello en el comunicado de la Fundación Gabo emitido en la tarde del sábado, “Mercedes Barcha descansa en paz después de una vida plena”, y destacó que “su personalidad era única, una mezcla singular de inteligencia absoluta, fortaleza de carácter, pragmatismo, curiosidad, sentido del humor y hermetismo”.

Asimismo, agradeció el “apoyo y paciencia en los más de 25 años que ha tomado el desarrollo de la Fundación Gabo”, y agregó que su recuerdo inspirará a quienes hacen parte de esa organización.

La Fundación Gabo recordó también que Mercedes Barcha ingresó a su Junta Directiva en 2012, y que dos años después, tras la muerte del Nobel, asumió la presidencia de honor de dicha junta. (Sputnik)