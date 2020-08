Lukashenko llama a cerrar filas ante «el chirriar de las orugas» de la OTAN

Minsk, 16 ago (Sputnik).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, instó a sus partidarios a cerrar filas en torno a él ante el incremento de la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras nacionales.

«Apreciados amigos, no les he convocado para que me defiendan, aunque por eso también. Ustedes han venido para defender, por primera vez en un cuarto de siglo, su nación, sus familias, sus hermanas, sus esposas e hijos», declaró Lukashenko al comparecer en un mitin organizado por la ONG oficialista Biélaya Rus, el primero en su apoyo tras una semana de manifestaciones antigubernamentales.

El mandatario dijo que «hay carros de combate y aviones en despegue a 15 minutos de nuestras fronteras».

«Se escucha el chirriar de las orugas de la OTAN ante nuestra puerta. Están incrementando las capacidades bélicas en nuestras fronteras occidentales», afirmó.

El presidente denunció también los intentos de convertir Bielorrusia en una barrera sanitaria entre Occidente y Rusia.

«No queremos ser un estercolero para Europa, una barrera sanitaria. Entendemos adónde nos llevaría esto», dijo.

Según Lukashenko, el fin de su gobierno tendría consecuencias nefastas.

«Si echan a perder al primer presidente, será el principio del fin», advirtió.

El propio Lukashenko estimó que unas 50.000 personas se congregaron este domingo en la Plaza de la Independencia para expresarle el apoyo.

Alexandr Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde 1994, logró el sexto mandato al obtener el 80 por ciento de los votos en las presidenciales del 9 de agosto, frente al 10 por ciento de la principal candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya, según el escrutinio oficial.

La oposición se negó a reconocer este resultado al afirmar que Tijanóvskaya habría conseguido entre el 70 y el 80 por ciento de los apoyos.

Tras varios días de manifestaciones callejeras, que chocaron con una violenta represión policial y se saldaron con al menos 6.500 detenidos, centenares de heridos y al menos un muerto, en Bielorrusia se iniciaron también las acciones de protesta en importantes plantas industriales y otras empresas.

Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a una «injerencia externa» que sigue las pautas de «revoluciones de colores». (Sputnik)