Policía no usó armas de fuego durante protestas, dice Ministerio del Interior bielorruso

Minsk, 16 ago (Sputnik).- El ministro del Interior de Bielorrusia, Yuri Karáev, afirmó este domingo que, al dispersar las protestas en el país, no fueron usados armas de fuego, sino solo armas «no letales».

«No usamos armas de fuego, solo las que son no letales», afirmó Karáev en un vídeo publicado por el portal Tut.by.

Karáev no descartó que contra Alexandr Taraikovsky, quien falleció el lunes durante la manifestación en contra de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, habían disparado con un un arma «no letal».

«Puede ser que dispararon con un arma no letal. No lo sé, no soy el investigador (…) Incluso si se trata de una bala de goma, no es un arma letal, no es una bala con punta de acero «, dijo Karáev.

Inicialmente el Ministerio del Interior aseguró que el manifestante falleció cuando intentó arrojar un explosivo contra agentes del orden público.

Alexandr Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde 1994, logró el sexto mandato al obtener el 80 por ciento de los votos en las presidenciales del 9 de agosto, frente al 10 por ciento de la principal candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya, según el escrutinio oficial.

La oposición se negó a reconocer este resultado al afirmar que Tijanóvskaya habría conseguido entre el 70 y el 80 por ciento de los apoyos.

Tras varios días de manifestaciones callejeras, que chocaron con una violenta represión policial y se saldaron con al menos 6.500 detenidos, centenares de heridos y al menos un muerto, en Bielorrusia se iniciaron también las acciones de protesta en importantes plantas industriales y otras empresas.

Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a una «injerencia externa» que sigue las pautas de «revoluciones de colores». (Sputnik)