El gran experimento social del siglo XXI

Sin duda este caos que ha causado la pandemia del Covid 29, se ha prestado para hacer un experimento social mundial sin precedentes, gracias a una “política del miedo”.

El temor a la muerte es innata a la naturaleza humana, todos tememos a morir por una sencilla razón, no sabemos que sucede al morir, lo único que tenemos sabido con certeza es que no hay retorno, no al menos como lo entendemos.

Puede que exista reencarnación, puede ser que se viaje a otras dimensiones en múltiples universos paralelos o puede ser que no haya absolutamente nada al morir, es decir que nuestro cuerpo una vez cesadas sus funciones vitales, se transforme en materia orgánica que a su vez alimentará otros organismos, en fin no sabemos nada.

No sé si el virus es una mutación genética, no sé si es producto de experimentación de la ingeniería genética, no sé si se salió de un laboratorio ni sé si fue sacado adrede. Lo único claro es que la falla de Tedros el flamante director de la OMS, fue nefasta, no sé si por ignorancia o por cálculo.

Una cosa es clara: la economía global venía muy mal desde el 2008, cuando reventó la burbuja de los bienes raíces, que terminó salpicando a todo el mundo de una u otra manera. Teníamos el muy lejano antecedente de la pandemia de la gripe española del 1918, que aunque se reconoce su parentesco genético con el actual SARS CoV2-2, aún no se sabe dónde se originó, pero causó estragos en las sociedades de aquel entonces y sentó las bases para la Gran Depresión, del año 1929, que fue la base para la economía del siglo XX.

Luego, un siglo fue suficiente para el olvido, hasta que un día nos enteramos que venía esta pandemia, de la cual aún los médicos desconocíamos sus alcances, creíamos que sería como sus parientes el SARS y el MERZ, que aunque más letales, fueron confinadas a tiempo, motivo por el cual no hubo experiencia valiosa y las investigaciones sobre la vacuna fueron parciales.

Lo único que sabemos sobre la “gripe española” tan devastadora, fue que apareció y desapareció de manera abrupta, es decir un día empieza gente a morir por una extraña gripe, causa estragos en la humanidad y un día desaparece, como por encanto.

He tratado de investigar todo lo que yo, ortopedista de formación, he podido y en realidad pienso que lo único cierto es que el virus está ahí afuera haciendo daño.

No tengo ninguna duda que su único manejo está en las medidas de higiene (protocolos de salud) y el manejo duro que da el personal médico y de enfermería en los hospitales, una lucha sin cuartel. No pienso que este experimento social sea causado adrede, no, pero si creo que está siendo estudiado a profundidad y de él se sacarán excelentes lecciones para el manejo de masas, ya hubieran deseado Hitler y Stalin haber tenido este laboratorio social de plataforma a sus pies.

Que excelentes cátedras estarían dictando los sociólogos contemporáneos:

1-Saskia Sassen.*

2-Walter Powell.

3-John Scott.

4-Manuel Castells.

5-Erving Goffman.

6-Luc Boltanski.

6-Pierre Bourdieu.

7-Robert Putnam

Pero ya habrá otros que pasarán a la historia con las investigaciones sobre el material actual.

No veo sano exponerse al contagio innecesariamente, no, todos deberemos cuidar de nosotros mismos, cuidando de uno mismo por extensión cuidaremos de los demás. Tampoco puedo creer en las conspiraciones, que existen conspiraciones lo vemos en la vida diaria: “¿Tu también, Brutus hijo mío?”, decía Julio César al caer apuñalado en las gradas del Senado Romano; pero una conspiración para lanzar una pandemia no lo creo, aunque una vez iniciada ésta existan miles de políticos conspirando para hacer dinero durante su desarrollo.

A nivel general podemos ver cómo surgen nuevos negocios ante la necesidad, v.g. la comida express, por ejemplo. Un colaborador de mi finca acaba de fundar con sus hijos una pequeña empresa de fumigación y limpieza de fincas, cosa que me ha alegrado mucho, una hija mía arquitecta y su marido ingeniero civil, están incursionando en la comida express y una lechería pequeña. El mundo ya no será igual, será mejor sin duda, como todo experimento de este tipo doloroso deja huella, pero enseña mucho y nos muestra como fantástico lo que nos parecía baladí.

Aprendamos que la vida es un lapso de tiempo compuesto de pequeños fragmentos, querer a nuestro prójimos es querernos a nosotros mismos, amemos la naturaleza y contribuyamos con la protección ecológica, no hay otro mundo adonde ir en esta vida.

(*) esta socióloga es bien conocida por sus trabajos sobre las ciudades globales (La Ciudad Global).

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.