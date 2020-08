San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- “Frente a esta calamidad las banderas políticas se quedan pequeñas y el país se hace muy grande”, propuso el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, durante el foro “Costa Rica escucha, propone y dialoga”.

La reunión, transmitida por redes sociales, contó con la participación de la ex presidenta Laura Chinchilla y el ex mandatario Miguel Ángel Rodríguez, y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara.

El presidente Alvarado, se reunió de manera virtual con los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez para conversar sobre las finanzas públicas y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del foro “Costa Rica escucha, propone y dialoga”.

En este espacio se discutió sobre las profundas transformaciones y desafíos que enfrenta nuestro país y cómo las decisiones inmediatas marcarán el destino del país por muchos años.

El encuentro que se realizó este viernes en horas de la tarde contó con la participación de la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, quien explicó acerca del proceso de estos foros, y fue moderado por los periodistas Glenda Umaña y Henry Rodríguez.

Chinchilla Miranda destacó los desafíos políticos para llegar a un acuerdo que pondrá a prueba la responsabilidad y la madurez de la democracia.

«Me parece muy bien escuchar, proponer y dialogar, pero sin lugar a dudas lo más importante es actuar… y una de ellas es sin lugar a dudas, cómo vamos a financiar las enormes responsabilidades que tiene el Estado costarricense», expresó la ex mandataria.

Por su parte, el presidente Alvarado señaló los desafíos que ha generado la pandemia no sólo en la parte de salud sino también en la parte económica y destacó que el objetivo y responsabilidad primordial es proteger a la gente, sobre todo a los más vulnerables.

“Necesitamos tomar una serie de medidas que eviten un escenario donde se afecte nuestra economía, nuestros indicadores y un escenario donde ningún costarricense quiere que lleguemos que es un impacto en las tasas de interés, una devaluación de colón, que se dispare el desempleo a otros niveles y que crezca la pobreza”, indicó el mandatario.

El expresidente Rodríguez afirmó sentirse positivo y recordó que se debe analizar cada medida que se va a tomar en el marco de la eficiencia y de la equidad.

“Este país recompensa y reconoce cuando la gente actúa seriamente, aunque tenga que tomar medidas que son impopulares porque son absolutamente necesarias porque hay que ver en el largo plazo. Un presidente no se puede manejar por la opinión cambiante de los momentos que se van viviendo porque esa es la fotografía de un día y lo que nos interesa es ver el camino del futuro donde tenemos el bienestar”, agregó Rodríguez Echeverría.

Rodríguez propuso la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR) para crear un fondo para financiar la seguridad social.

«¿Queremos tener al INS y al BCR, que pueden ser manejados por otros que no sean el Estado, o preferimos una seguridad social y un sistema de salud que están haciendo aguas y que se nos van a quedar sin financiamiento? ¿Preferimos salir de esas instituciones, a hacer un fondo y que los recursos de estos, como hizo Mario Echandi (ex diputado y expresidente) allá en los años 50, para que sean recursos adicionales para garantizar la seguridad social tanto en pensiones como en medicina?», cuestionó el ex mandatario.

A ello Rodríguez respondió que «yo creo que esas son cosas que debemos discutir en serio, sin prejuicios, sin apasionamientos, sin pensar que eso es vender las joyas de la corona. No, no, no. Se trata de, en lugar de tener unas joyas metidas en una caja fuerte, tener plata todos los años para salud y pensiones, por ejemplo. Yo creo que esas cosas no se pueden dejar de lado», aseveró.

Por su parte, la Chinchilla Miranda advirtió que el Presidente Alvarado debe reforzar su «espacio de manejo» con la Asamblea Legislativa, y señaló que se puede llegar a muchos acuerdos, pero los diputados, influenciados por las cámara empresariales, pueden cambiar todo.

«El gran problema es que cuando dejamos vacíos, presumiendo que son los diputados los que van a hacer el trabajo de sacar una ley, lo que hacen los sectores es robarle la vuelta al Gobierno. Simplemente, lo que no consiguieron con el Gobierno, van y lo negocian directamente con los diputados y terminamos con proyectos que perdieron la visión nacional y simplemente atendieron a los intereses corporativos», aseguró la ex Mandataria.

Entre tanto, Alvarado destacó que la pandemia ha servido para visibilizar aún más el potencial que tenemos en el país. Se logró generar plasma equino, un desarrollo que sólo hay 3 en el mundo, también se duplicó la capacidad de camas de cuidados intensivos en seis meses, se creó una plataforma digital que ha beneficiado a más de medio millón de personas como lo es el “Bono Proteger”, entre otros.

Igualmente, Alvarado aseguró que una de sus mayores preocupaciones -más que la negociación en sí misma- es la capacidad de las fuerzas políticas de materializar los compromisos que asuma el país al entablar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Recepción de iniciativas

Actualmente se encuentra abierto el período de recepción de propuestas en los ejes de “Reactivación Económica” y “Creación y Protección de Empleo”, hasta el próximo 15 de septiembre.

Las personas interesadas en obtener información y enviar sus propuestas pueden visitar este enlace.