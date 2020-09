Lula: Brasil nació para ser buque insignia sin subordinarse a EE.UU.

Brasilia, 6 sep (Prensa Latina) El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil nació para ser buque insignia del desarrollo en América Latina sin subordinarse a Estados Unidos, responsable hoy de muchas asonadas golpistas contra los pueblos en la región.

‘Nacimos para ser el buque insignia del desarrollo en América Latina’, declaró Lula durante una entrevista concedida a la revista Fórum, amplificada por otros medios periodísticos.

Señaló que el gigante suramericano germinó también para ‘ser socio de los países africanos, no para importar esclavos, sino para exportar tecnología. Nuestra deuda con África no tiene precio, no es posible medirla en efectivo’, recalcó.

Admitió que su país se convertirá en dueño de su propio destino cuando recupere su vocación histórica de ser protagonista del desarrollo latinoamericano y para ello resulta necesario resistir la sumisión impuesta por la agenda neoliberal de Washington.

De igual manera, prosiguió, no se puede ‘tener un presidente que haga lo que hace (Jair) Bolsonaro que saluda la bandera norteamericana’.

Para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Bolsonaro, además de ser inhumano, ‘es un lamebotas de (Donald) Trump’.

En la entrevista, Lula hizo una evaluación de las razones de los golpes históricos que impidieron el progreso de América Latina, especialmente el de Brasil, víctima del más reciente, en 2016.

‘Cada golpe en América Latina tiene el dedo de Estados Unidos’, alertó el exdirigente obrero.

Indicó que la operación judicial Lava Jato, esparcida por toda Latinoamérica, ‘tiene el dedo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aquí en América Latina (ellos) dan el golpe cuando hacemos política pública’.

En otra arista, el exmandatario consideró que el PT fue removido del gobierno porque tuvo la petulancia de convertirse en protagonista del tablero externo de geopolítica desde 2003.

Según Lula, Brasil fue tomado en serio por China, Rusia e incluso Estados Unidos, lo que provocó un gran descontento entre los norteamericanos.

Destacó las iniciativas sin precedentes de su gobierno (2003-2011) que tuvieron un profundo impacto en el proceso de integración de la región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el Consejo Sudamericano de Defensa y la ampliación del Mercado Común del Sur (Mercosur).