8 años de cárcel: la Justicia de Ecuador ratifica la condena contra Correa

«El Tribunal confirma en su fallo la valoración jurídica; no se ha atentado el derecho a la defensa de los procesados, no se ha alterado el bien jurídico protegido, sobre la base de lo precisado se determinó que son improcedentes (los pedidos de casación)», dijo el tribunal.

De tal mundo, con este fallo judicial Rafael Correa no podrá hacer realidad sus planes al no tener el derecho a presentarse como candidato en las próximas elecciones que tendrán lugar en 2021. Además de ello, también ha sido confirmada una inhabilitación de 25 años para ocupar cargos públicos. El propio Correa no tardó en expresarse sobre la situación y el fallo judicial en su contra, afirmando que con esta inhabilitación «lo único que hacen es aumentar el apoyo popular».

El exmandatario, que en los comicios de febrero intentó presentarse a la candidatura de vicepresidente desde Bélgica, cuestionó la decisió judicial después de que Pamela Martínez, exasesora presidencial, fuerea liberada y su condena fuera rebajada tras acusar al propio presidente, a pesar de estar ella involucrada en el caso.

El Tribunal no aceptó el argumento de la defensa que aludió afirmando que no hay pruebas sobre el presunto cohecho pasivo. Los magistrados consideraron que Correa instigó y aconsejó a los demás acusados para que reciban sobornos. De hecho, la Fiscalía General del Estado estima que la cuantía de dichos sobornos recibidos entre 2012 y 2016 asciende a más de 7,5 millones de dólares.

La condena inicial ha sido impuesta en el mes de marzo por cargos de funanciar actividades proselitistas de su partido político, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. El expresidente no fue el único figurante del caso: también fueron acusados el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

Según la sentencia, el Estado debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.

La Fiscal de la Nación, Diana Salazar, dijo que la decisión del Tribunal deja en claro que la Ley es para todos y no hay nadie sobre la Ley.

Antes de que fuera anunciado el fallo judicial, a las afueras del edificio se reunieron tanto manifestantes a favor de Correa como en su contra.

El expresidente aún tiene varias formas de presentar un recurso, ya sea a través de la Corte Constitucional o tribunales internacionales. Sin embargo, en cualquiera de estos casos su caso tardaría demasiado tiempo en ser resuelto para que pueda rehabilitar su candidatura. (Sputnik)