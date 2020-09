Cobertura de la UNED alcanzó el 96% de los distritos de Costa Rica

San José, 7 Sep (Elpaís.cr).- Con 36 sedes, la UNED logró alcanzar el 96% de los 488 distritos de Costa Rica con educación superior pública, extendiendo su cobertura educativa hacia territorios con menor índice de desarrollo social. Un estudio señala que el 35,0% de sus estudiantes provienen del 46% de distritos altamente vulnerables, según el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN.

Estos datos fueron obtenidos en la investigación realizada por el estadístico Greibin Villegas Barahona, académico de la institución, quien analizó la procedencia de los 35 mil estudiantes matriculados en la UNED, siendo que los distritos con menor índice de desarrollo social son los más beneficiados con las posibilidades de estudio a distancia.

El experto señaló que “aproximadamente, la mitad de los distritos de Costa Rica tienen un Índice de Desarrollo Social (IDS) bajo o muy bajo, según el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). El 35% de los estudiantes matriculados en la UNED viven en los 213 distritos más vulnerables, con valores en su IDS menor a 62.01 en la escala de 0 a 100, creada por MIDEPLAN”.

Al analizar los 20 distritos con mayor cantidad de estudiantes y con un IDS muy bajo, encabeza la lista La Rita, del cantón de Pococí, seguida de San José (Upala), Los Chiles (Los Chiles), Roxana (Pococí), Puerto Viejo (Sarapiquí), Pocosol (San Carlos), Potrero Grande (Buenos Aires), Bratsi (Talamanca), Pejibaye (Pérez Zeledón) y Delicias (Upala).

Continúan la lista Santa Cecilia (La Cruz), Canoas (Corredores), San Rafael (Guatuso, Alajuela), Laurel (Corredores), Valle La Estrella (Limón), El Amparo (Los Chiles), Yolillal (Upala), Páramo (Pérez Zeledón), Sixaola (Talamanca) y Boruca (Buenos Aires).

“Hemos logrado promover una educación universitaria a distancia, pública y de calidad, con compromiso social, que promueva la democratización de la educación y la atención a poblaciones cada vez más vulnerables”, aseguró por su parte la directora de Vida Estudiantil, Raquel Zeledón Sánchez.

Comentó además que “estar presente en el 96% de los distritos demuestra que la educación a distancia es una opción tangible para que las personas cumplan sus metas asociadas al estudio, desde sus comunidades, sin desplazarse a otras regiones, lo que genera desarrollo no solo para las personas estudiantes, sino para los distritos donde residen”.

Stefany Briceño Estrada está matriculada en la UNED Los Chiles, en la carrera de Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Ella reside en el Barrio El Hospital, en la frontera norte, donde las oportunidades de educación superior son más escasas.

“Terminar el colegio es un logro personal muy significativo para todo estudiante y, a la vez, representa el comienzo de una etapa. Muchas veces concluimos el colegio y no sabemos qué pasará después, como fue mi caso, ya que tenía muchos obstáculos que enfrentar, primero no sabía qué carrera quería estudiar, no sabía si mis padres podían darme el apoyo económico para pagar la universidad. En la UNED encontré el camino para tomar las decisiones sobre mi futuro, estaba segura de que quería superarme”, aseguró la estudiante.

La UNED, con 43 años de creación, es la única universidad con sedes en territorio indígena y centros penitenciarios.