20.180 pacientes beneficiados con reorganización de Farmacia del hospital de Alajuela

San José, 8 Sep (Elpaís.cr).- La reorganización que realizó la farmacia del hospital San Rafael en Alajuela para asegurar el tratamiento medicamentoso a sus pacientes, benefició, al 31 de agosto pasado, a 20.180 personas de acuerdo con la información de ese centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Karen Rodríguez Segura, directora general del hospital, aseguró que la tarea no ha sido fácil, pero gracias al esfuerzo y dedicación del personal, es que se ha podido hacer frente a la emergencia nacional por covid-19 que inició en marzo anterior.

Por su parte, la doctora Lizeth Padilla Garro, jefa de la farmacia de este centro hospitalario alajuelense, dijo que se establecieron diferentes modalidades, por lo cual el personal de la farmacia ha tenido que redoblar los esfuerzos para que los pacientes tengan acceso a sus tratamientos.

Entre las variantes está la apertura del correo electrónico farma2205@ccss.sa.cr donde los usuarios pueden enviar la solicitud y se les gestiona el tratamiento. Hasta la fecha se han atendido 173 pacientes por este medio.

Además, a 9 891 pacientes se les gestionó los medicamentos para que se les entrega en su respectiva área de salud, esto permitió que estas personas no hayan tenido que desplazarse hasta el hospital para obtener su tratamiento.

Entre tanto, con vehículos institucionales, personal de la farmacia se ha desplazado por los diferentes cantones alajuelense adscritos al hospital San Rafael a entregar hasta las casas el medicamento a 7 063 pacientes. Además, bajo el contrato de Correos de Costa Rica, se llevó medicamentos a 3 053 pacientes.

Padilla explicó que las condiciones físicas, de salud y otras de cada paciente, así como la disponibilidad de recursos del hospital es lo que determina bajo qué modalidad se les entrega a los pacientes sus medicamentos, pero todas tienen por objetivo que las personas no tengan que trasladarse al hospital para continuar con su tratamiento.

Por otra parte, se registraron 615 devoluciones debido a que los pacientes no tienen actualizado su número de teléfono o dirección exacta y no se les ha podido contactar o que no requieren el medicamento.

Rodríguez y Padilla solicitaron a la población actualizar sus datos, para que puedan ser contactados y puedan tener sus medicamentos al día, así como asistir a sus citas, cirugías o procedimientos programados. Esta actualización se hace en el área de salud respectiva o la pueden hacer en la aplicación Edus en los celulares.