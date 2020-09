Uruguay: Expresidente Mujica señala deuda de Manini con desaparecidos

Montevideo, 19 sep (Prensa Latina) El expresidente de Uruguay, José Mujica, estima que el senador Guido Manini es quien puede conseguir ‘por lo menos pedazos de verdad’ sobre desaparecidos por la dictadura, en entrevista difundida hoy en Montevideo Portal.

Dijo del destituido jefe del Ejército en marzo de 2019, que respecto al sensible tema ‘tiene una cuenta pendiente muy grande, que todavía está a tiempo de saldar’, y es único que ‘puede conseguir arrimar información que otros no podemos’

En el curso de una comparecencia en el programa radial Perspectiva contó que bajo su presidencia (2010-2015) lo eligió para el cargo porque creía que era el único de los altos oficiales que no pertenecía a la ogia masónica a donde ingresaban militares para conseguir ascensos de la cúpula castrense. A continuación aclaró que entonces se desconocía la pertenencia de Manini a otra entidad, la logia de los Tenientes de Artigas ‘a la que ahora dice que pertenece’.

Por todo ello, Mujica entiende que es injusto considerar que desde la izquierda se catapultó la carrera política de Manini, que ya estaba buscando rumbo político y aprovechó la destitución para fundar Cabildo Abierto, que lidera y del que es senador.

En lo tocante al pedido fiscal de desafuero por ocultamiento de información de grave delito, opinó que Manini le teme a la justicia porque le puede condenar y la coalición de gobierno de derecha al votar en contra en el Senado ‘impondrá lo político por encima de lo jurídico’.

Mujica quien confirmó dejar en octubre su escaño en el Senado crítica al proyecto de presupuesto quinquenal del gobierno, de lograr equilibrios fiscales con la filosofía de que lo paguen los asalariados, con pérdidas de salario real y de poder adquisitivo de las jubilaciones y lamentó asimismo ‘una renuencia en pedir colaboración a los sectores de altos ingresos’.

Explicó que la política requiere de relaciones humanas y apareció la pandemia y ‘estoy en grupo de riesgo por partida doble, por la edad y por padecer una enfermedad inmunológica crónica que ni siquiera me permitiría vacunarme si existiera una vacuna maravillosa’.

Siempre sobre ese retiro, recordó que está jubilado, y ‘debo ser el único caso, no cobro como senador, sigo cobrando mi jubilación’ y si bien lamenta dejar el parlamento, afirma que tiene ‘una contrapartida’ positiva.

‘Tengo un suplente joven y brillante (Alejandro ‘Pacha’ Sánchez), sería un viejo miserable si me quedo de figureti con esta flaqueza que me impone la pandemia y no le abro paso’, sostuvo.