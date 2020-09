Vacante en Corte Suprema de EE.UU. provoca fiera batalla en el Senado

Washington, 20 sep (Prensa Latina) La muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg impacta hoy con fuerza en el Senado estadounidense, cuyos miembros se alistan para una fiera batalla por la elección del relevo de la magistrada fallecida.

Ginsburg murió de cáncer en el páncreas en Washington, D.C., el viernes a los 87 años de edad, según informes oficiales, y la búsqueda de su reemplazo se convirtió en una contienda de grandes proporciones , a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Desde la tarde del sábado tomó impulso entre los senadores republicanos la posibilidad de que un voto de confirmación para la vacante en la Corte Suprema tenga lugar antes de esa fecha, posibilidad que el liderazgo demócrata intenta impedir a toda costa.

Para algunos estrategas, la votación inmediata antes de las presidenciales sobre la persona que el presidente Donald Trump nomine para el cargo -quizás lo haga la semana que comienza- estimularía al electorado conservador y sería para el gobernante un logro ante su base electoral antes de acudir a las urnas.

Entretanto, un número importante de legisladores del partido rojo argumentan en público y en privado a favor de una votación antes de los comicios, aunque esa agrupación política presenta ciertas divisiones sobre el tema, señala el diario The Hill este domingo.

Pero hasta ahora solamente dos miembros de esa agrupación política en la Cámara Alta han expresado públicamente su oposición a una posible confirmación antes de las elecciones generales.

Una de ellas es la senadora republicana Susan Collins, de Maine, quien dijo el sábado que el proceso de confirmación del nuevo integrante de la Corte Suprema debe esperar hasta después del día de las elecciones generales, reporta la cadena NBC News.

La otra integrante del GOP que se opone es la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, quien dijo antes del anuncio de la muerte de Ginsburg que no apoyaría la realización de un proceso de debate antes del 3 de noviembre ni antes de que asuma el cargo el nuevo presidente, sea Trump o el candidato demócrata Joe Biden.

Los republicanos en el Senado controlan 53 curules y pueden darse el lujo de que tres de ellos se opongan a la confirmación antes del 3 de noviembre.

Esto se debe a que el vicepresidente Mike Pence pudiera ejercer su derecho al voto en el plenario y desempatar el resultado final de la confrontación, aunque algunos demócratas pudieran sumarse a la posición del partido rojo, señala este domingo un análisis del diario The Hill.

Entre los principales candidatos de los que Trump sacaría su preferido para relevar a Ginsburg está Amy Coney Barrett, jueza de una corte de apelaciones, refiere el diario The New York Times.

De esa forma, el tema rebasó, al menos temporalmente, la atención que demócratas y republicanos ponían en otros asuntos que hasta ahora fueron prioridad para los directivos de ambas campañas.

Esto se evidencia, entre otros hechos, en la cobertura de primera plana que hace sobre el tema la llamada gran prensa, y las principales cadenas televisivas.

The Washington Post señala este domingo en primera plana en su edición digital que ‘comenzó una batalla feroz’ sobre la confirmación del futuro nominado al puesto; mientras The New York Times asegura que la muerte de Ginsburg polariza aún más a los votantes estadounidenses.

Por su parte The Wall Street Journal, también en lugar destacado comenta que Trump prometió un proceso expedito para llenar la vacante dejada por la jueza fallecida, mientras Los Angeles Times destaca en su página principal a Ginsburg como una jurista de estatura histórica.

Los debates sobre el reemplazo de Ginsburg alejaron del primer plano en la campaña electoral, al menos temporalmente, la polémica acerca de la forma en que el presidente estadounidense, Donald Trump, manipula a sus principales asesores de salud en su estrategia para combatir la pandemia de la Covid-19.

Esta enfermedad, causada por el coronavirus SARS-CoV-2 dejó ya en la nación norteña 203 mil 695 muertos y seis millones 960 mil 825 contagios desde sus inicios, de acuerdo con el sitio digital Worldometer; y las perspectivas para los próximos meses no son nada halagüeñas.

Otros asuntos como la brutalidad policial y el racismo, la reforma de las fuerzas del orden en los estados, el papel del cambio climático en la devastadora ola de incendios en el occidente del país, también están, al menos temporalmente, en segundo plano.