Pocas alternativas, todas dolorosas

Además, hemos aprobado $2.000 millones que no se han desembolsado debido a los tortuosos trámites que acompañan la inversión pública en nuestro país. Los créditos otorgados a Costa Rica representan casi un 18% de la cartera total del Banco. Así que si Costa Rica tuviese dificultades para pagar su deuda, el BCIE terminaría seriamente afectado. De ahí que el BCIE tenga un interés directo en que se llegue a un acuerdo con el FMI, en tanto ello es la única salida para que el país evite ese tipo de dificultades. En ese marco quisiera por este medio hacer algún aporte, con la esperanza de que contribuya a que se logre ese acuerdo.

Existen situaciones macroeconómicas difíciles que no son percibidas por la población, porque en el momento no les causan ninguna carencia. Es el caso del déficit fiscal y la deuda pública.

Por ello, fue tan difícil materializar propuestas y convertir acuerdos en leyes, a pesar del crecimiento de la deuda pública. Mucho político, analista y líder de opinión sigue la corriente y si un problema no es percibido por la población, populistamente se oponen a medidas para enfrentarlo.

No importaron las advertencias, las demostraciones contundentes con números. Muchas derechas y muchas izquierdas se opusieron a todo, tanto a la propuesta fiscal que acordáramos con la entonces presidenta doña Laura Chinchilla en el 2011, como a los enormes esfuerzos que algunos hicimos desde la Asamblea Legislativa en el período 2014-2018, dirigidos a limitar el crecimiento del gasto, a incrementar los ingresos y a cerrar o fundir instituciones que sobraban y se repetían.

La pandemia no sólo canceló los grandes logros del gobierno y la Asamblea Legislativa con las reformas del 2018 en materia fiscal, sino que, al igual que en todo el mundo, agudizó los desequilibrios y los creó donde no existían.

Hoy el problema es tan agudo, que ninguna opción es fácil. El mejor plan es doloroso. Ya no existen posibilidades de que las medidas sólo afecten a los que más tienen o a los empleados públicos o a los consumidores. Si el ajuste fiscal requerido fuese moderado, sería factible concentrar el dolor en un sólo sector o afectar solo levemente a todos los sectores. Esas posibilidades existieron, pero se acabaron hace tres años. El cortoplacismo, el populismo, la falta de estudio de algunos y quizá nuestra incapacidad para explicar impidieron avanzar.

Por otra parte, los números dan muy poco espacio para los pudores ideológicos. El mejor plan debe resguardar la situación de los sectores más pobres por un principio moral y ético. Pero es imposible que con ese plan la clase media no sufra, es imposible que se eviten cierres de instituciones y hasta algunas privatizaciones -como las ya propuestas-, es imposible que el sector empresarial y adinerado no tribute más de lo que ya ha venido tributando. ¿Qué diríamos de la persona que enfrentada a una hambruna, rechace alimentos porque tienen mucha grasa o azúcar? Le diríamos que reserve esos purismos dietéticos para cuando la hambruna haya sido superada. Retomemos los debates sobre el tipo de estado que queremos para cuando hayamos superado la hambruna que padecen las finanzas públicas, por ahora debemos digerir lo grasoso, azucarado o amargo.

Por otra parte, si no hay acuerdo con el Fondo, nos colocaríamos a 180 grados de cada una de esas posibilidades y experimentaríamos fuertes procesos de devaluación del colón, una aguda inflación, una recesión económica aun más profunda que la actual y, lo mas grave, un dramático incremento en la pobreza.

Una situación similar enfrentábamos a inicios de la década de los 80. Pero en Nicaragua se había instalado el Sandinismo y Estados Unidos quería a Costa Rica de aliado en la expresión centroamericana de la Guerra Fría. De ahí que antes de tener que despedir grandes secciones del empleo público, de eliminar programas sociales y de privatizar o cerrar todo tipo de instituciones (medidas inevitables cuando no hay dinero en las arcas públicas), la geopolítica generó recursos equivalentes a un 8% del PIB donados o fuertemente subsidiados (de USA y bancos multilaterales). Siempre se impulsaron reformas no muy apreciadas por algunos de nosotros, pero fueron mucho menos radicales que lo que hubiese ocurrido sin la geopolítica.

Pero hoy esas circunstancias no existen. Si no hay acuerdo con el Fondo y caemos en una crisis como la de inicios de los 80, la única manera de sobrevivir será con un agresivo programa de privatizaciones, con la reducción al mínimo el Estado Social de Derecho y con despidos sustanciales de empleados públicos. Las consecuencias sociales y políticas de las tensiones que se generarían en esas circunstancias son impredecibles. Pero si de algo podemos estar seguros es que no beneficiarían para nada al sector empresarial y a los grupos de elevados ingresos.