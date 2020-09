Revelan en Estados Unidos fraude millonario de Donald Trump

Washington, 28 sep (Prensa Latina) En medio del virtual empate existente hoy entre el candidato demócrata, Joe Biden, y el presidente Donald Trump, para las elecciones de noviembre, el diario The New York Times reveló un fraude millonario del mandatario en sus obligaciones tributarias.

La pesquisa mostró que el gobernante dejó de pagar impuestos de 2000 a 2017, pero no incluye sus declaraciones personales para 2018 ó 2019, por lo que el artículo publicado por el rotativo este fin de semana y actualizado el lunes ofrece una descripción general de los hallazgos del influyente periódico, y en los próximos días se publicarán otros.

En 11 de los 18 años transcurridos, incluyendo 2016 y 2017 el gobernante pagó solo 750 dólares en tributos.

Mientras el presidente lleva a cabo una campaña de reelección que, según las encuestas, corre el riesgo de perder, sus finanzas están bajo presión, señala el rotativo neoyorquino.

También le viene encima una batalla de auditoría de una década con el Servicio de Recaudación de Impuestos Internos (IRS) por la legitimidad de un reembolso de tributos de 72,9 millones de dólares que reclamó y recibió después de declarar enormes pérdidas.

Los realizadores de la indagación aseguran que el magnate pudo hacerlo debido a que muchas de sus empresas informaron pérdidas significativas, lo que reduce sus ingresos imponibles.

Incluso mientras declaraba una recaída significativa en sus ingresos, disfrutó de un estilo de vida lujoso, en uso privado de aviones y 70 mil dólares en pagos a servicios de peluquería.

La publicación señala que informes al IRS retratan a un hombre que recibe cientos de millones de dólares al año, pero acumula pérdidas crónicas que emplea agresivamente para evitar pagar tributos, mientras los registros muestran que depende cada vez más de ganar dinero con negocios que están en contradicción directa con su trabajo como jefe de estado.

The New York Times obtuvo en su investigación datos de declaraciones de impuestos de más de dos décadas para Trump y los cientos de empresas que componen su organización empresarial.

En respuesta a una carta que resume los hallazgos del Times, Alan Garten, abogado de la Organización Trump, dijo que ‘la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos’ y solicitó los documentos en los que se basaban, pero después de que el periódico se negó a proporcionar los registros para proteger sus fuentes, el letrado negó directamente los tributos que su cliente había pagado.

De acuerdo con una encuesta reciente del diario The New York Times y la consultora Siena College, Biden supera a Trump por ocho puntos porcentuales en todo el país (49-41 por ciento), mientras otro sondeo, de la cadena ABC News y el diario The Washington Post, mostró que el exvicepresidente está 10 tantos por encima del gobernante (54-44).

En los llamados estados clave, la situación es más tensa, particularmente en Florida, donde según el sitio RealClear Politics, el exvicepresidente apenas supera por 1,3 puntos a su rival republicano (48,7-47,4).