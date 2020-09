Protestan contra Trump en escenario del primer debate presidencial

Washington, 29 sep (Prensa Latina) Cientos de manifestantes protestaron hoy contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la ciudad donde él participa en el primer debate presidencial con el candidato demócrata, Joe Biden.

Una coalición de grupos de izquierda se reunió esta noche cerca del Campus de Educación para la Salud de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, el escenario donde ambos rivales se miden esta noche de cara a los comicios del 3 de noviembre, según reportó la cadena de televisión NBC News.

Los participantes en la protesta, quienes fueron mantenidos a cuadras del lugar del debate por miembros de la policía estatal y la Guardia Nacional, corearon consignas como ‘Dump Trump’ (botar a Trump) y sostuvieron carteles en defensa del movimiento ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan).

También corearon el nombre de Tamir Rice, un niño negro de 12 años que fue asesinado por la policía en Cleveland en 2014.

A su vez, la cadena de televisión ABC News informó que fuera del sitio del debate se observó a manifestantes vestidos con disfraces que parecían criticar a la jueza Amy Coney Barrett, recientemente nominada de forma polémica por Trump para la Corte Suprema del país.

Precisamente el tema de la decisión del mandatario republicano de nombrar a la magistrada para el cargo a menos de seis semanas de las elecciones ha sido objeto de gran controversia antes de este primer enfrentamiento entre los candidatos.

Ello se debe a que numerosas voces consideran que la nominación para el máximo tribunal del país debería ser realizada por la persona que resulte vencedora en los comicios, algo que los republicanos impusieron en 2016 cuando el entonces gobernante, el demócrata Barack Obama, quiso nominar a un juez para esa instancia.

Millones de miradas están centradas esta noche en la discusión que se desarrolla en Case Western Reserve, la cual tiene lugar después de meses de fuertes ataques entre Trump y Biden.

De acuerdo con el promedio de encuestas del portal digital RealClearPolitics, el demócrata llega a este evento con una ventaja de 6,1 puntos porcentuales sobre el republicano a nivel nacional, al contar con un respaldo del 49,4 por ciento de los votantes, frente a un 43,3 por ciento para el actual ocupante de la Casa Blanca.

Pero, según un sondeo difundido este domingo por el diario The New York Times, una fracción crucial del electorado –un 10 por ciento de los probables votantes que respondieron a la encuesta- no decidió todavía a qué candidato respaldar en la venidera cita en las urnas.