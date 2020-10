Movimiento Pachakutik inscribe a Yaku Pérez como candidato a la Presidencia de Ecuador

Quito, 7 oct (Sputnik).- El Movimiento Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), inscribió el martes al binomio presidencial formado por Yaku Pérez y Virna Cedeño para las elecciones generales de 2021.

«Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios sino para los 18 millones de ecuatorianos, vamos a reconciliar, no a los odios, no a las venganzas, no a las amarguras, no a las tristezas, esto es alegría, esto es diversidad, la mayor riqueza de nuestros pueblos no es la unidad, es la diversidad y esto simboliza la esperanza», dijo Pérez al realizar la inscripción.

Los candidatos llegaron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de la capital ecuatoriana, escoltados por simpatizantes del movimiento Pachakutik y del izquierdista partido Unidad Popular, aliado para participar en los próximos comicios.

Desde el CNE, Pérez dijo soñar con un Ecuador que cobije a ricos y pobres, enfatizando en que trabajará para que estos últimos puedan tener bienestar, trabajo, salud y educación.

Agitando una wipala (bufanda) con los colores del arcoíris, distintivos de su movimiento, el candidato explicó que para los indígenas el rojo no simboliza guerra ni violencia sino filosofía, el naranja representa la cultura, el amarillo significa la energía cósmica, el verde encarna la ecología, el azul al agua y la vida, el blanco refleja la dialéctica y el morado la espiritualidad.

«Aquí están indios, cholos, blancos, montubios, mestizos, runas, todos», arengó.

De ganar las elecciones, se comprometió a realizar una auditoría ecológica, otra a la deuda externa ecuatoriana y una histórico-colonial por el desigual intercambio de los productos de primera necesidad.

El lunes, Pérez renunció al cargo de prefecto de la provincia del Azuay (sur) tras estar en funciones durante un año y cinco meses, de un período de cuatro para el que fue elegido en 2019.

El martes en la mañana también se inscribió el binomio del movimiento oficialista Alianza País, encabezado por Ximena Peña, candidata presidencial y Patricio Barriga, candidato a la vicepresidencia, los dos ex funcionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Peña aseguró que el movimiento «representa lo mejor que se hizo en el pasado y la crítica de lo malo que se está haciendo en el presente».

A su vez, señaló que el sueño que representaba Alianza País «se vio manchado por las ambiciones de poder de unos pocos y los actos de corrupción de otros», en clara alusión al movimiento que otrora fuera del expresidente Correa.

Hasta el martes un total de 16 organizaciones políticas han inscrito candidaturas, de un total de 19 que inicialmente anunciaron binomios.

La fase de inscripción de candidatos culmina el 7 de octubre a las 18:00 hora local (23:00 GMT). (Sputnik)