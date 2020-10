Presentan lineamiento general para realizar eventos futbolísticos internacionales

San José, 6 Oct (Elpaís.cr).- El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, dio a conocer este martes el “Lineamiento general para la realización de eventos futbolísticos internacionales en el marco de la alerta por COVID-19”, emitido por el Ministerio de Salud que deberán aplicar la Federación Costarricense de Fútbol y sus afiliados, así como los comités organizadores durante amistosos y competencias oficiales en Costa Rica y al ingreso al país de delegaciones nacionales.

La guía -elaborada de manera interinstitucional por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte- tiene como objetivo mitigar el contagio del virus.

Entre otros lineamientos, la guía sanitaria contiene medidas preventivas de ingreso de selecciones extranjeras al país, traslado en vehículos de delegaciones, hospedaje, normas de conductas durante las competencias y permanencia en el territorio nacional, limpieza y desinfección.

Enfatiza que las comitivas que lleguen a suelo nacional deberán portar un comprobante de resultado negativo de la prueba de RT-PCR para detección de SARS-CoV-2, tomada a menos de 48 horas antes de iniciar el viaje a Costa Rica.

Además, todos los miembros de la delegación deberán contar con un seguro de viaje, nacional o internacional, que cubra los gastos de alojamiento y gastos médicos generados por la enfermedad COVID-19.

En el caso de los miembros de la delegación costarricense que hayan participado en encuentros en el extranjero deben realizarse una prueba PCR-RT por SARS-COV-2 al sexto día de haber regresado al país, quedando prohibidas las visitas a lugares como centros comerciales, supermercados, visita a familiares o amigos, asistencia a cualquier tipo de actividad social o reuniones.

Los equipos estarán obligados a elaborar un documento donde cada una de las personas de la comitiva firmará este compromiso de aislamiento social en el entendido que el no acato de la regla los hará incurrir en la apertura de un proceso disciplinario y la consiguiente orden de aislamiento.

A continuación, un resumen del contenido del lineamiento:

Coordinación. La Federación Costarricense de Fútbol debe coordinar previamente con el Ministerio de Salud sobre la visita de delegaciones internacionales. Se debe informar sobre los datos personales, los itinerarios de viaje y cualquier otra información necesaria sobre las delegaciones.

Los jugadores que presenten síntomas gripales o de infección de vías respiratorias, no deben viajar ni presentarse al aeropuerto.

Traslados. El transporte –que deberá ser de uso exclusivo de las comitivas– deberá cumplir con los requisitos de limpieza y desinfección con énfasis especial en manijas, barandas, cinturones, asientos, cabina del chofer, tableros, espejos y otros. Asimismo, los pasajeros deberán contar en todo momento con mascarilla, tampoco podrán compartir asientos y no deberán hacer paradas durante los traslados.

Hospedajes. Se prohíbe a los miembros de la delegación salir de las instalaciones del hotel para realizar actividades que no sean propias de la competición. No podrán hacer visitas a otras habitaciones y cualquier diligencia esencial (compras de mercado, farmacia, etc.), deben ser hechas por un miembro de delegación designado para tales fines. Se deben tomar en consideración todas las medidas de protección y la alimentación deberá ser llevada a las habitaciones.

Conductas durante los encuentros. Los encuentros se realizarán a puerta cerrada, los jugadores pueden retirarse las mascarillas en el encuentro y calentamiento. Además, no se permiten las celebraciones grupales que propicien, saludos de manos, abrazos o acercamiento físico entre los jugadores al momento de una anotación. Al finalizar el partido se debe evitar el saludo entre los jugadores y cuerpos directivos, se deben dirigir directamente al área de camerinos. La salida de las instalaciones se debe hacer por el transporte autorizado y será directo al sitio de hospedaje.

Más detalles sobre el protocolo: https://bit.ly/2GnEftn