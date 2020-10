El legado de los hermanitos…

T.1 E.9

El episodio inicia con una extraña metamorfosis. Los asombrados habitantes de todo el territorio la siguen por el límpido azul de la Patria: Una paloma blanca con el ramo de olivo en el piquito va transformándose lenta y paulatinamente en un horrible zanate.[1]

Después continúa con una toma de un Palacio de los Deportes atiborrado de gente, hay un coro de más o menos la mitad gritando: ¡NO AL TLC! Sale Joaquín Sabina al escenario, saluda al público y después, mientras los focos se detienen en un personaje de entre los asistentes, pide a este que salude al personaje. Se levanta un coro, esta vez de todo el público que grita al unísono… (la pobre madre a lo mejor no tenía nada que ver).

Después surge otra toma de un 14 de septiembre del 2007, la antorcha es detenida en Ochomogo y no la dejan seguir. En Cartago, corren ciertos y ciertas funcionarias improvisando algo parecido a una antorcha; posteriormente, la cámara recorre las principales calles de Cartago donde una masiva manifestación va gritando consignas. Lo más dulce que decían era: ¡QUE DEVUELVA EL NOBEL!

Me limitaré a enumerar los casos que se pueden contabilizar en pérdidas millonarias para el pueblo, con los cuales nuestra sociedad fue atropellada durante la segunda administración Arias Sánchez. Como mi intención es ir sumando los montos con que han depredado al Estado, no asumo aquellos asuntos que no se cuantifican, aunque constituyeron claros ejemplos de corrupción política como fue el cambio de la Sala IV para propiciar la reelección. Hecho que fue tildado por el ex presidente Luis Alberto Monge como: “…bazucazo a la Constitución Política”.

Ponga usted toda su imaginación para la ambientación y el género. Se trata de un secuestro de la institucionalidad pública.

1/ 2008 – Producto del viaje del presidente Óscar Arias S. a China, se funda Soresco para cuajar la gran idea de una moderna refinería de petróleo. Costa Rica, al igual que China, aportó $ 50 millones, es decir entre 28.844.719.635 y 28.950.000.000 de colones[2]. Según palabras del presidente ejecutivo de Recope, hasta octubre del 2019, la planilla de Soresco tenía un costo anual de $ 349 mil o sea 202.273.420 colones, por lo menos fueron diez años de planilla, entonces nos da 20.202.734.200, ¡cómo cambian los numeritos, si dejamos de ver dólares!

Según una noticia de octubre 2019, Recope ganó la decisión de disolver Soresco pero el arbitraje le costó $440.000 (255.200.000 colones), de los $50 millones originales queda un “remante aproximado de 36 millones”, de acuerdo con la información del mismo funcionario. El gran consuelo que ofreció Alejandro Muñoz, actual presidente ejecutivo de Recope, es que Soresco realizó algunas inversiones con lo cual se redujeron los costos de planilla, así como recuperar unos $3 millones adicionales.[i]

Si usted se deja atrapar con ese dato va a creer que ganamos en vez de haber perdido por goleada. Pero, recuerde que, en noviembre de 2018, la Fiscalía General había detenido a cinco de los nueve sospechosos de sustraer $ 70 millones, incluidos los $50 millones originales.[ii] Entre el 2012 y el 2017, la investigación sobre Soresco no avanzó ni un pelo por obra y gracia del gran… Jorge Chavarría y por eso no hubo más imputados. En fin, entre noticias contradictorias y números, nos marean y no sabemos nunca cuánto dinero salió de las instituciones públicas.

¿Cuánto sudor, lágrimas y hambre puso nuestro pueblo en el citado aborto?

2/ 2008 – Otro escándalo fue la compra de bonos de la deuda por China, pues la administración Arias evadió los controles de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Bajo la presión de un recurso de amparo, se terminó el secretismo y se supo que parte del misterio era que los bonos fueron «custodiados» por el Banco BCT, del cual era directivo y accionista el entonces embajador costarricense en Beijing, Antonio Burgués Terán. ¿Cuánta platica le llegó al BCT? Imposible de saber. Pero ahí se fue otro poco de trabajo y sacrificio de nuestro pueblo.[iii]

3/ 2008 – La piñata con las donaciones del BCIE. Siendo Rodrigo Arias S. ministro de la Presidencia, se dio un escándalo acerca de unas consultorías a amigos y funcionarios de la administración sin cumplir los requisitos mínimos de transparencia, rendición de cuentas e idoneidad de los contratados. El BCIE hizo dos donaciones de $ 2 millones cada una (1.000.000.000 de colones solo una)[iv] para “financiar proyectos y programas del sector público de asistencia técnica y desarrollo económico social, que el beneficiario defina en concordancia con los planes estratégicos del BCIE (“cuyos ejes son el combate a la pobreza, la integración y la globalización”).[v] El reparto no incluyó ninguno de esos objetivos. Entre los beneficiarios estaban: una asesora del diputado independiente José Manuel Echandi, Estrella Quirós, Eduardo Alvarado, Alejandro Trejos, Sandra Chinchilla, Mishelle Mitchell. Otros que fueron, a su vez, funcionarios de la administración Chinchilla: Adriana (Mimí) Prado (embajadora en El Salvador), Sandra Pisk (ministra de Trabajo), Roberto Gallardo (ministro de Información), Rolando González (presidente ejecutivo del IDA), Alfredo Ortuño (embajador en Italia, fungía como representante de Costa Rica en el BCIE cuando se realizaron las contrataciones, fue donante y tesorero de la campaña que llevó a la presidencia a Óscar Arias en el 2006).

En el caso, hubo acusaciones en la prensa de tráfico de influencias del entonces ministro de Seguridad José Ma. Tijerino y del magistrado suplente Sosto quien terminó renunciando a su puesto en la Corte de Justicia.

Dos mil millones de colones (2.000.000.000) a los bolsillos privados y los pobres que sufran y sigan sufriendo…

4/ Fernando Zumbado renunció en agosto de 2008 al cargo de ministro de la Vivienda porque, según una denuncia, unos 300.000 dólares o más (174.000.000 colones) de una donación de Taiwán destinada a vivienda popular se había canalizado a una fundación privada de la que el ex ministro había sido fundador y que dirigía hasta antes de asumir el ministerio en 2006. [vi]

5/ 2008 – Crucitas. Pensar que el daño ocasionado en Crucitas se puede medir en dinero es un absurdo. ¡Es una herida sangrante de la Madre Tierra! La responsabilidad principal le cae al ex presidente porque:

En abril de 2008, el Poder Ejecutivo validó la resolución del MINAE en donde se otorgaba la concesión a la minera y que había sido anulada por la Sala Cuarta.

En junio de 2008, el presidente Arias Sánchez anuló el decreto ejecutivo que declaró la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto.

En 2008, decretó de “Interés Público y Conveniencia Nacional” el proyecto minero Crucitas.[vii]

Oscar Arias fue investigado por el delito de cohecho impropio; sin embargo, el caso se anuló debido a la prescripción de la causa. Supuestamente, habría recibido $250000 mil (145.000.000 colones) provenientes de Ronald Mannix, un socio de la empresa Industrias Infinito. El dinero habría sido ofrecido a la Fundación Arias para la Paz, poco antes de la firma del decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional de la minera.

En 2012, el daño ambiental se estimó entre $6.2 y los $10.4 millones (6.032.000.000 colones) que la empresa debía pagarle al Estado.[viii] Pero, en noviembre del 2015, resultó que el Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado y a la empresa minera Industrias Infinito al pago de $6,4 millones. ¿En qué paró todo? En daño y más daño…

6/ 2008 – La Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE), fundación privada sin controles y requisitos del Presupuesto Nacional, contrató consultorías por $800.000 (464.000.000 colones) donados a Costa Rica por organismos internacionales, el gasto se realizó entre mayo del 2006 y agosto 2008.[ix]

7/ 2009 – Noviembre. Durante todo el año 2009, aún después, los diputados del Partido Acción Ciudadana acusaron al presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, de ocasionarle pérdidas por más de 1.900.000.000 de colones a la institución por la adquisición de Software pues no siguió las instrucciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del ICE.[x] Además, el funcionario se lució con tráfico de influencias y otras medallitas como utilizar, para algo privado, un helicóptero que había sido contratado para la emergencia de Cinchona.

8/ 2009 – Karla González ministra del MOPT y su secretaria Aracelli Segura, quien después fue diputada por el PLN, dispusieron 2.000.000.000 de colones de Asuntos Comunales del MOPT para favorecer el clientelismo de los diputados de su partido. [xi] La ministra González, ese mismo año, renunció al puesto después del accidente en el que perecieron cinco personas porque un puente cedió por el peso de un autobús que fue a dar al río Grande Tárcoles. Tanto Óscar Arias como la Uccaep lamentaron públicamente su renuncia.[xii]

No hay que olvidar que fue la gran estrella protagonista de los capítulos iniciales de la telenovela La Platina, entre julio y agosto de ese año, hubo cuatro intentos de arreglo, el último fue anunciado para unos 75 años, se fue en unas cuantas semanas. Costó $ 3. 8 millones casi 2.000.000.000 de colones.[xiii]

Para rematar estas medallitas de la segunda administración del premio nobel, hay que destacar, aunque no podemos contabilizar todo el daño material y espiritual que dejó la firma del CAFTA, las pérdidas millonarias para el ministerio de Hacienda por la desgravación arancelaria. [xiv]

Si eso fuera poco, hay que agregar los millones que le han drenado al ICE por la generación eléctrica del Ingenio Taboga. En el 2004, la comisión Nacional de Enlace solicitaba una investigación acerca del particular por irregularidades en el contrato entre el ICE y el Ingenio Taboga. Según informó el Semanario Universidad en esa oportunidad los montos eran:

“* Hasta abril de 2003 el ICE pagó $443.651, según el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE).

* El contrato suscrito es por cinco años para un monto de $2,1 millones en la venta de 7 MW (megavatios) de energía producida con bagazo de caña”.[xv]

Hay que ponerlo en colones, aunque siempre es aproximado: 1.253.628.132.

¿Se renovó el contrato?

(*) Isabel Ducca D.

