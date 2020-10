Segunda carta abierta a las personas que trabajan en las universidades públicas

Columna Poliédrica

En una columna anterior, ya se había hecho una excitativa a los funcionarios de las universidades públicas a involucrarse más en la cuestión política. Se les decía que debían salir de la posición cómoda de la academia y posicionarse más en la dinámica sociopolítica del país; especialmente, les decía, sino quieren quedar fuera de los espacios de toma de decisión y ser fuertemente afectados en el tema presupuestario.

Voy a tratar de ser lo más claro posible para evitar malos entendidos. Las universidades públicas están en la mira de los grupos económicamente dominantes y de aquellos que cumplen sus órdenes y que están en los poderes públicos del Estado. Nadie, absolutamente nadie, va a meter las manos al fuego por defender a la educación superior cuando vengan los recortes al presupuesto público.

Los funcionarios de las universidades públicas deben de dejar de ver los acontecimientos que se están dando e involucrarse de lleno con el clamor de la mayoría del pueblo costarricense. Cuando decimos funcionarios universitarios hablamos de docentes y administrativos, interinos y en propiedad; sí, de esos que han tenido una posición privilegiada hasta el momento, no por las mentiras que se han dicho de sus salarios, sino porque tienen la posibilidad de desarrollarse de manera integral en un espacios de trabajo que es privilegiado.

Ya lo dijimos una vez y lo repetimos ahora, los aportes que han hecho en materia de salud durante la pandemia, no son suficientes para inhibir a los grupos que quieren ir contra las universidades públicas. Lo hecho por los diferentes centros e institutos de investigación de las diferentes universidades del Estado, no alcanza para que el gobierno y los diputados eliminen la idea de recortar el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); en palabras sencillas, si las comunidades universitarias no luchan por el presupuesto de las universidades públicas, nadie lo va a hacer por ustedes. ¡Nadie!

Y es que muchos de los enemigos de las universidades públicas son personas que se han egresado o están vinculadas con ellas, incluso, en la actualidad. Los grupos económicos dominantes, sus medios de comunicación y los grupos políticos afines a ellos, constantemente se benefician de la actividad académica que desarrollan las universidades públicas; sin embargo, al mismo tiempo que lo hacen, desarrollan campañas de desprestigio para justificar ante la ciudadanía los recortes presupuestarios que quieren hacer al FEES.

Las otras personas que se han encargado de comprometer a las universidades públicas son sus propias autoridades. Cada uno de los Rectores que han formado parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en los últimos años, no tuvieron la capacidad de proyectar a las universidades en el imaginario colectivo costarricense, es decir, se encerraron en sus campus universitarios y el impacto de su quehacer no ha sido explicado, eficazmente, al común denominador de los ciudadanos.

La educación superior pública se ha divorciado del pueblo costarricense, al punto que los ciudadanos reconocen su quehacer pero no están dispuestos a defender su institucionalidad. Incluso, los funcionarios universitarios han asumido el discurso de desprestigio que los grupos dominantes han promovido contra las instituciones donde trabajan, muchos de ellos no están dispuestos, ni siquiera, a manifestarse o marchar por el presupuesto de las universidades.

Los Rectores que han estado al frente de estas instituciones en los últimos ocho años, han renunciado a la defensa de sus universidades. La vinculación que han tenido con los propios miembros de los últimos dos gobiernos, les han hecho cometer errores como permitir que se reduzca el FEES. Se tratan de reducciones que atentan contra la propia Constitución Política, no obstante, se han dado con el consentimiento de los máximos representantes de las universidades públicas costarricenses.

Mientras todo lo narrado ha estado ocurriendo, los miembros de las comunidades universitarias han estado contemplando estos hechos desde la distancia. En lugar de ponerse del lado de los que menos tienen y abogar porque se resuelva el problema estructural de la inequidad de la sociedad costarricense; en lugar de hacer eso, como lo hacían en el pasado, han optado por encerrarse en sus casas, donde reciben sus salarios y observan los acontecimientos con la más absoluta indiferencia.

El proceder que han adoptado las comunidades universitarias, inevitablemente, tendrá consecuencias. En la coyuntura actual habrá sectores que pagarán los platos rotos del problema fiscal y todo apunta que el sector universitario público y el FEES, será uno de los presupuestos que más será recortado y las universidades no tendrán a nadie en los órganos de decisión que defienda sus intereses.

Ante la pregunta: ¿Ahora quién podrá defendernos? Ni siquiera el Chapulín Colorado estaría dispuesto a enfrentar la defensa solicitada o implorada.

La verdad no sé si están a tiempo de hacer algo, pero lo peor que pueden hacer es continuar sin hacer nada.

(*) Andi Mirom es Filósofo

