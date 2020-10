Varios medios en EEUU rehúsan enviar periodistas a los eventos de Trump por miedo al covid

Moscú, 13 oct (Sputnik).- Grandes de medios de comunicación en EEUU se muestran cada vez más cautelosos a la hora de enviar periodistas a los eventos de la Casa Blanca y la campaña electoral de Donald Trump, dado que el presidente y sus asistentes siguen ignorando los protocolos de seguridad sanitaria, publicó el lunes The New York Times.

Esta semana, al menos siete medios importantes, entre ellos BuzzFeed News, Los Angeles Times, Politico y Hearst Newspapers, declinaron aceptar uno de los asientos disponibles para la prensa en el avión de Trump, según el periódico.

También The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post han rehusado delegar a sus corresponsales para que acompañen a Trump esta semana, alegando que no tienen la certeza de que se tomarán las precauciones básicas para proteger la salud de los periodistas.

«La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que coordina el llamado grupo de reporteros que viajan con el presidente […] ahora se esfuerza por encontrar periodistas dispuestos a trabajar en sus eventos», escribe el diario.

Al menos tres corresponsales de la Casa Blanca dieron positivo por el coronavirus en las últimas dos semanas, incluido un reportero de The New York Times que había viajado en el avión presidencial.

El propio Donald Trump, que había pasado tres noches en el hospital tras dar positivo por covid-19, reafirmó el sábado que el virus «desaparecerá» pronto, y no llevaba la mascarilla el lunes mientras viajaba a un mitin en Florida a bordo de su avión, en el que iban también los reporteros. (Sputnik)