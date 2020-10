Epílogo. La punta de un iceberg

Las imágenes de un huracán tropical se superponen a diferentes fotografías de nuestras queridas instituciones como el ICE, el INA, la CCSS, la UCR, la UNA, el TEC, la FANAL, RECOPE, el INS…

Mientras una voz nos advierte:

Si un huracán hubiese arrasado con nuestro Estado social de derecho, quizás hubiéramos podido reconstruir rápidamente los estragos del fenómeno natural. Lo que hemos mostrado aquí es la punta de un iceberg. El daño ocasionado a las instituciones que nos heredaron diferentes generaciones de costarricenses de diversas tendencias y afinidades políticas, es muy profundo. Ha sido planeado, calculado y estructurado con el método de la codicia depredadora. La pesadilla neoliberal y corrupta lleva ya cuarenta años.

Ha carcomido también el Poder Judicial. Siempre salen ilesos, sonrientes y diciendo que todo es legal. ¡Es legal porque hace rato la ley se divorció de la ética!

¡Es legal pero no es moral!

Nuestra lucha debe ser defenderlas como lo hemos hecho hasta el momento pero, también y sobre todo, rescatarlas.

¡Urge que la ciudadanía participe de las juntas directivas de todas las instituciones públicas!

Nuestra consigna debe ser:

POR EL RESCATE DE NUESTRO ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y TODAS SUS INSTITUCIONES

Si usted cree que estas reseñas de los atracos a las instituciones públicas, es decir a todas y todos nosotros, está completo, debe saber que vive en el bosque de la bella durmiente. Esto solo ha sido un botón de muestra. Nos falta mucha información y mucha supervisión.

Solo que para que tengan una idea, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, denunció, en el programa Noche Sin Tregua, que cuando pretendió revisar el presupuesto del Ministerio de Hacienda, fue como si hubiera planteado una herejía contra la Virgen de los Ángeles pues el ministro tenía que encargarse del presupuesto general no del particular. Al insistir, como jerarca, y revisar se dio cuenta que en dicho ministerio se gastan millones y millones en alquileres. Según su versión, se ha comprado un “edificio muy importante tres o cuatro veces pagando alquileres”.

Solo en Ministerio de Hacienda gasta $16.000.000 al año en alquileres.

Si multiplicamos $ 16.000.000 por veinte años de pago de alquileres, nos da $ 320.000.000 y si lo convertimos a colones, tendríamos un aproximado de 190.698.664.144 de colones. ¿Entre quiénes se reparte esa tajada anual?

El Ministerio de Hacienda tiene un lote como para construir. ¿Hace cuántos años se gasta el sacrificio de nuestro pueblo en esos alquileres? ¿Por cuánto tiempo más vamos a permitir esa corrupción?

El mismo señor que proviene del Banco Mundial y no vino a realizar ninguna revolución socialista, comentó la cantidad de millones y millones que se pierden en el Ministerio de Hacienda porque los juicios no se llevan como debe ser. Se perdieron 3.400 carpetas de cobros judiciales.[i]

¿Quiénes son los y las propietarias de todos los inmuebles que alquilan todas las instituciones públicas?

MÁS PREGUNTAS: [ii]

FANAL le proporciona el alcohol al precio de costo a la CCSS. ¿Cuál empresa privada se lo va a vender al costo a la CCSS?

FANAL le aporta al estado 11.000.000.000 de colones al año solo en impuestos y pretenden regalarla en 10.000.000 de colones.

¿A quién le van a dar el negocio del guaro Cacique?

¿Será verdad que la Cancillería gastó 65.000.000 de colones por exhibir la bandera de Costa Rica en el edificio más alto del mundo? ¡Ese gasto en medio de la pandemia!

Ahora hasta los que no son progresistas hacen denuncias:

Otro señor que no está identificado con ninguna causa social de avanzada es el actual presidente de la Asamblea Legislativa; sin embargo, Eduardo Cruickshank solicitó a la comisión que investiga a la CCSS, averiguar el acuerdo de la Junta Directiva de la institución que le posibilitaría a la medicina privada el acceso el Expediente Único Digital de Salud (Edus). Según la información, el EDUS nos ha costado más de $100.000.000 y a la CCSS le ha llevado más de 30 años en lograrlo. El señor cuestiona el acceso sin costo para las entidades médicas privadas.[iii]

¡Una muestra más de cómo son ineficientes las instituciones públicas!

LA INSTITUCIONALIDAD FUE CONSTRUIDA POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO COSTARRICENSE.

¡ES HORA DE RESCATARLA DE LOS TERRORISTAS QUE LA SECUESTRARON!

(*) Isabel Ducca D

