Rusia no tolerará la actitud de la UE por el caso de Navalni, afirma el Kremlin

Moscú, 14 oct (Sputnik).- Rusia no tolerará la actitud de la Unión Europea (UE) en relación con el caso del opositor ruso Alexéi Navalni, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Es evidente que en su tiempo no fue Rusia la que inició el cierre de diálogos en todos los ámbitos, es evidente que precisamente Rusia no ve entendimiento en sus intentos de restablecer de alguna manera este diálogo. Y es evidente que Rusia, claro, no tolerará la actitud que enfrentamos tras lo ocurrido con el paciente de Berlín», dijo Peskov.

Así respondió a la pregunta de la prensa sobre las declaraciones del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quién no descartó una posible suspensión del diálogo entre Moscú y Bruselas.

Al ser preguntado sobre si el Kremlin ve algún beneficio en la continuación del diálogo con la UE, Peskov respondió que este diálogo es necesario y valioso, pero subrayó que «se necesitan dos para bailar un tango».

Este miércoles, según la agencia DPA, que cita a unos diplomáticos, la UE acordó las sanciones contra seis personas y una organización de Rusia por el caso de Navalni.

El opositor fue trasladado a Berlín desde Rusia el 22 de agosto después de pasar dos días en un hospital de la ciudad de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk.

En el hospital de Omsk, Navalni fue inducido a un coma y, ante un cuadro clínico similar al de un envenenamiento, fue tratado con atropina, medicamento que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos de Omsk luego le diagnosticaron un trastorno metabólico.

Por su parte, los médicos del hospital universitario Charité en Berlín, donde recibía tratamiento Navalni, afirmaron que el opositor fue envenenado. El 22 de septiembre Navalni fue dado de alta tras pasar en el hospital de Charité 32 días, 24 de ellos en cuidados intensivos.

Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas.

El 6 de octubre, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) declaró que en el organismo de Navalni fue hallada una sustancia similar por sus características al Novichok, pero que no está incluida en la lista de sustancias químicas prohibidas.

Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalni y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. (Sputnik)