Festival Internacional de Cine de Bergen finaliza su encuentro anual

Oslo, 18 oct (Prensa Latina) El 21 Festival Internacional de Cine de Bergen, que acogió más de 100 producciones de Europa, Asia y América Latina, finaliza hoy su cita anual con la proyección del filme The World to come.

La cinta de la noruega Mona Fastvol compitió en la selección oficial en la 77 Mostra de Venecia y narra la historia de amor entre dos mujeres a mediados del siglo XIX protagonizada por las actrices Katherine Waterson, Vanessa Kirby y Casey Affleck. Este año, el evento aconteció bajo las restricciones sanitarias impuestas por la crisis de la Covid-19 y privilegió la cinematografía nacional en cada una de sus principales categorías a través de las proyecciones online. De acuerdo con el jurado, el largometraje The Trouble With Being Born, de la Sandra Wollner, ganó en la sección Cine Extraordinario, que admitió obras de ficción de todo el mundo, por crear un espacio donde la audiencia se enfrenta a su propia ética y miedos. La entrega The Wall Of Shadows, a cargo de la directora Eliza Kubarska, conquistó el apartado documental al exponer la lucha de poder entre oriente y occidente, ricos y pobres, en muchos niveles diferentes, sin ser una película sobre escalar posiciones, sino una película sobre personas. Por su parte, el cineasta David France se alzó con la producción Welcome To Chechnya en el apartado Checkpoints competition, dedicado a la temática sobre los derechos humanos, y expuso la situación de las personas LGTBI en la República de Chechenia donde su orientación sexual deviene deshonra familiar. Con el apoyo de la Universidad of Bergen, el filme Gulluglen, de Valentin Riedl, recibió el Golden Owl Award, otorgado a los filmes con enfoque hacia la investigación científica, el cual, explora el fenómeno poco conocido de la ceguera facial y sus implicaciones en la vida social. Desde su fundación, el Festival Internacional de Cine de Bergen resulta uno de los eventos más aclamados en el país europeo y da acceso a una amplia combinación de nuevos largometrajes y documentales de todo el mundo.