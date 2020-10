Figueres Olsen asegura «La democracia se amenaza cuando los gobiernos no caminan»

San José, 18 Oct (Elpaís.cr).- El ex presidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, declaró que «la democracia se amenaza cuando los gobiernos no caminan», al justificar que no quiso firmar la carta de los expresidentes y ex presidenta en respaldo a la institucionalidad.

En un mensaje en su sitio de Facebook, Figueres Olsen, quien ocupó la presidencia entre 1994-1998, culpó al Presidente de la República por no haber hecho nada para superar la crisis.

Seis expresidentes vivos de Costa Rica llamaron el sábado a los costarricenses a apoyar la democracia y la institucionalidad y exhortaron al Gobierno a asumir su responsabilidad.

Vivimos una hora de graves dificultades y debemos todos apoyar nuestra democracia, la institucionalidad republicana y los derechos humanos de toda la ciudadanía, afirman los exmandatarios en una carta dirigida al país y divulgada en redes sociales.

«Las autoridades legítimamente establecidas deben ejercer sus competencias con efectividad y sentido de urgencia, y con vehemencia exhortamos al Gobierno de la República a asumir esa responsabilidad», apuntan los expresidentes. Para Figueres Olsen la democracia no está en peligro porque todos los costarricenses la aman y se ponen de acuerdo para superar los problemas que afectan a nuestro país. «La democracia la pone en peligro un gobierno y una institucionalidad que no resuelve los problemas de las personas. Llevamos seis meses de crisis. Tenemos ya millón y medio de personas viviendo en pobreza, 600 mil personas sin trabajo, miles de miles de empresitas quebradas y no tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo que nos diga cómo es que vamos a salir adelante», reclamó el ex presidente Figueres Olsen. «El frío no está en las cobijas. Aquí los que arriesgan la democracia son los que no resuelven adecuadamente y en el tiempo que se requiere», puntualizó. «Segundo, perdemos el tiempo. Hace 15 días el gobierno convocó a un diálogo, fracasó. Entonces organizaciones de todo el país se empezaron a reunir en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular para dialogar entre ellas y buscar una salida a la crisis», explicó. Dijo que «el Gobierno en lugar de agradecer ese esfuerzo de la sociedad civil y apoyarlo, más bien les monta un foro paralelo. Eso no me parece correcto». «Y tercero, no estamos haciendo lo que podríamos por ayudarnos. 210 mil millones de colones en FONATEL (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) para llenar este país de fibra óptica siguen sin utilizarse. En Japdeva hay 20 mil millones de colones que le ha pagado APM Terminales, que mucha falta están haciendo en programas sociales en la provincia», añadió. Figueres Olsen señaló también que «desde hace semanas propuse que el Canal 13 fuera un canal educativo colaborando con la UNED (Universidad de Educación a Distancia), todavía no se está realizando».

«Muchos otros costarricenses han estado aportando soluciones», aseveró.

El ex mandatario finaliza con un llamado al Presidente Alvarado: «Señor Presidente, déjese ayudar, entre todos sacamos esto adelante, pero no nos venga a decir que se está amenazando la democracia, porque la amenaza se amenaza cuando los gobiernos no caminan».