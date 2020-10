Cristina Fernández en defensa de presidente argentino

Buenos Aires, 26 oct (Prensa Latina) La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, salió hoy en defensa del presidente, Alberto Fernández, en una extensa carta donde señaló cómo lo castigan de la misma manera por lo cual la criticaron a ella en su momento.

En víspera de cumplirse una década del deceso de su esposo, el exmandatario Néstor Kirchner, y a un año exacto de que junto a Alberto aseguraran el triunfo electoral en primera vuelta, la exgobernante hizo una profunda reflexión y tocó temas peliagudos de la actual Argentina.

En tres puntos, en los que se adentra a los problemas que marcan hoy la política de este país, Fernández subraya que durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante sus dos mandatos como presidenta eran las formas: ‘no escucha’, ‘es confrontativa’, ‘no dialoga’, ‘no habla con los periodistas, ‘no responde preguntas’, dice.

‘A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó’, manifestó.

Tras dedicar un espacio a su fallecido esposo y compañero en la política, Crstina subrayó cómo el gobierno ha tenido que sortear en estos primeros meses del 2020 un hecho inédito, impensado e inimaginable. ‘Ni siquiera fue un cisne negro, sino una pandemia incontrolable’.

‘En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios que no funcionan, de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían y según no pocos eran los problemas centrales de mi gestión’, remarcó.

Al aludir a un maltrato permanente y sistemático contra Alberto, Cristina señaló cómo es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. ‘Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas’.

Para la vicemandataria, este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni desde la economía. No quedan dudas que esta actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar a Argentina.

Asimismo, aclaró que nunca le movió el rencor ni la venganza. Al contrario, la responsabilidad histórica y el deber político para con el pueblo y la patria guiaron todas y cada una de nuestras decisiones y acciones, enfatizó.

Sin cortapisas, sostuvo que hoy ‘en Argentina el que decide es el presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario’.

Casi al termino de su reflexión, donde entre otras cosas señala que el problema de la economía bimonetaria no es ideológico, expresó que Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de todos los sectores, consideró.