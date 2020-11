Washington, 4 nov (Sputnik).- El actual presidente de EEUU y candidato a la reelección de los republicanos, Donald Trump, augura una gran victoria en las presidenciales.

«Haré una declaración esta noche. Una gran victoria!», tuiteó.

En otro tuit acusó a sus rivales de tratar de robarle la elección.

«Tenemos una gran ventaja, pero quieren robarnos las elecciones. Nunca dejaremos que lo hagan. No se pueden emitir votos después de cerrar las urnas», tuiteó.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020