El periódico del Partido Comunista de China se mofa de la derrota de Trump

«Gané esta elección, por mucho», tuiteó el mandatario antes de que su oponente, Joe Biden, fuera declarado ganador de la carrera electoral.

Después de que los medios estadounidenses confirmaran al candidato demócrata como presidente electo, el diario chino retuiteó la publicación de Trump acompañada con un simple mensaje: una carcajada.

«JaJa», tuiteó el más grande periódico de China junto con un emoticono riéndose.

​El tuit del medio recibió respuestas encontradas. Decenas de miles de internautas le dieron me gusta y lo compartieron. En los comentarios, sin embargo, muchos usuarios de la red social desaprobaron el comentario del Diario del Pueblo.

Trump no reconoce a Biden como presidente electo de EEUU.

El 7 de noviembre, Joe Biden fue presentado como el vencedor de las elecciones presidenciales realizadas cuatro días antes. La victoria del demócrata ha sido replicada por los grandes medios de comunicación estadounidenses como Associated Press, CNN y Fox News. Los resultados oficiales finales todavía no han sido publicados.Donald Trump no se ha pronunciado desde que se declarara que su oponente era el ganador de la carrera por la Casa Blanca. Sin embargo, el republicano ha dicho repetidas veces que cuestiona el resultado de las elecciones.