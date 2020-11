Trump dice que no reconoce su derrota en las elecciones

Washington, 15 nov (Sputnik).- El actual presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este domingo que no reconoce la victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, en los comicios ya que fueron fraudulentas.

Biden «solo ganó a los ojos de Fake News (noticias falsas). ¡No reconozco nada! Tenemos un largo camino por recorrer. ¡Fueron elecciones fraudulentas!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020