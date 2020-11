Huawei decide vender su marca de bajo coste Honor en medio de «tremenda presión» de EEUU

Pekín, 17 nov (Sputnik).- El gigante de telecomunicaciones chino Huawei anunció este martes la decisión de vender su marca de bajo coste Honor, alegando «una tremenda presión» sobre su negocio.

«El negocio de consumo de Huawei ha estado bajo una tremenda presión últimamente. Esto se debe a una falta persistente de elementos técnicos necesarios para nuestro negocio de telefonía móvil», declaró la empresa, a la que EEUU puso en una lista negra en mayo de 2019 y sometió a sanciones por su presunta conexión con la inteligencia china.

El comunicado añade que «Huawei Investment & Holding Co., Ltd. por lo tanto, ha decidido vender todos sus activos comerciales de Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.» «Esta venta ayudará a los vendedores y proveedores de canales de Honor a superar este momento difícil», según la nota.

Después de completada la transacción, Huawei no tendrá ninguna participación en la nueva compañía Honor ni se implicará en su gestión comercial o proceso de toma de decisiones.

El comunicado atribuye la venta de Honor a la necesidad de «garantizar su propia supervivencia».

Creada en 2013 y orientada a los consumidores jóvenes, la marca Honor vende actualmente más de 70 millones de teléfonos inteligentes al año.

Además de haber impuesto sanciones a Huawei, EEUU sigue presionando a otros países para que no compren las avanzadas tecnologías 5G de esta empresa. (Sputnik)