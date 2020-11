Vacunas de Moderna y Pfizer, ¿cuál es la diferencia?

Ciudad de Panamá.- La vacuna contra el covid-19 se ha convertido en la nueva carrera espacial. El primero en cantar victoria fue el binomio estadunidense alemán Pzifer-BioNTech el 9 pasado de noviembre. Esa vacuna tiene una efectividad del 90%, según un primer análisis de la fase tres.

Siete días después la farmacéutica estadunidense ModeRNA Therapeutics se subió al podio y anunció que su vacuna es, incluso, más efectiva, con un 95% de efectividad. Como ocurrió el día en que Pzifer-BioNTech comunicó sus buenos resultados las bolsas de valores de todo el mundo experimentaron una notable subida. Las acciones de Moderna subieron 15% tras el anuncio.

Además, el petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, se cotizó este lunes en el International Exchange Futures de Londres, $1.44 por encima del cierre de la última negociación.

El precio del crudo europeo había repuntado ya la semana pasada tras conocerse la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Los avances médicos contra el covid-19 disparan las expectativas entre los inversores de que la demanda de petróleo se recupere en los próximos meses.

Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer-BioNTech son las llamadas vacunas de nueva tecnología, conocida como ARN mensajero, que no usa el coronavirus en sí, sino que contiene un trozo de código genético que entrena al sistema inmunológico de una persona con el fin de producir muchas copias de un fragmento del virus. Ese fragmento activa las alarmas del sistema inmunológico y lo estimula para atacar, en caso de que el verdadero virus intente invadir.

Los productos de ambas compañías abren la puerta a una forma completamente nueva de crear vacunas y fabricarlas rápidamente.

Ambos fármacos requieren dos dosis para generar la inmunidad contra el covid-19 en el organismo, con una leve distinción: Pfizer-BioNTech separa las aplicaciones por 21 días, mientras que Moderna requiere un espacio de 28 días entre la primera y la segunda vacunación.

Su inconveniente es que deben conservarse a muy bajas temperaturas. Pero la vacuna de Moderna podría tener más ventajas, porque no necesita tanto frío: es estable a -20 grados centígrados, en comparación con los -70 grados centígrados de la vacuna candidata Pfizer-BioNTech.

También su vida útil en refrigeración común es seis veces más larga, hasta 30 días en condiciones mucho más accesibles para firmas de transporte, hospitales y farmacias o centros de vacunación. Las dosis pueden estar 12 horas a temperatura ambiente.

En el ensayo de Moderna participaron más de 30,000 personas en Estados Unidos divididas en dos grupos, A uno se le administraba dos dosis de la vacuna y al otro se le daba un placebo. En ese caso, 90 participantes en el grupo de placebo contrajeron el covid-19, frente a cinco en el grupo vacunado.

Además, la mayoría de los efectos secundarios fueron de leves a moderados. Sin embargo, una proporción significativa de voluntarios experimentó dolores y molestias más graves después de tomar la segunda dosis, incluido alrededor del 10% que tenía fatiga lo suficientemente grave como para interferir con las actividades diarias, mientras que otro 9% tenía dolores corporales graves.

Proceso de comercialización

Moderna ha dicho que tiene planeado solicitar una autorización de uso de emergencia a la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en las próximas semanas. Así las cosas, Estados Unidos podría tener dos vacunas en diciembre con hasta 60 millones de dosis disponibles para fin de año.

Pfizer no recibió fondos federales estadunidenses para desarrollar la vacuna, pero los estudios de su socia BioNTech fueron financiados con $450 millones por el gobierno de Alemania. Pfizer tiene un contrato por $1,950 millones para proveer al gobierno de Estados Unidos 100 millones de dosis a $19.50 por inyección.

Moderna recibió $2,500 millones de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado del gobierno de Estados Unidos para desarrollar la vacuna, y Washington ha destinado $1,500 millones para comprar 100 millones de dosis.

En ambos el gobierno federal comprará las vacunas y las dará al público de forma gratuita. Moderna vendará al gobierno de Estados Unidos a $24.80 la inyección. Cobrará a otros gobiernos entre $32 y $37 por dosis.

La compañía espera tener entre 500 millones y 1,000 millones de dosis en el 2021, divididas entre sus sitios de fabricación estadounidenses e internacionales y dependiendo en parte de la demanda.

Moderna trabaja con la empresa suiza Lonza y Laboratorios Farmacéuticos Rovi de España para hacer dosis de la vacuna fuera de Estados Unidos.

La farmacéutica ya ha tomado las primeras medidas para solicitar a los organismos gubernamentales de Canadá, la Unión Europea y Reino Unido que comercialicen su vacuna, y la empresa ha hecho tratos para vender 50 millones de dosis a Japón y cantidades no especificadas a Catar e Israel.

La Unión Europea negocia con la farmacéutica Moderna para comprar su vacuna contra el covid-19. En agosto pasado el grupo comunitario alcanzó un acuerdo preliminar con Moderna para la adquisición de 80 millones de dosis.

Bruselas busca ampliar su cartera de vacunas con un sexto precontrato. El último ha sido con la compañía europea Curevac a quien le comprará 400 millones de dosis cuando pase los controles de rigor.

«Estamos trabajando en un sexto contrato con Moderna. Necesitamos tener una amplia cartera de vacunas basadas en tecnologías muy diferentes», anunció la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. Esa cartera incluye un contrato de 300 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech.

La Comisión Europea está negociando vacunas con AstraZeneca, Sanofi-Glaxo Smith Kline, Johnson&Johnson y Pfizer-BioNTech. Los tres primeros ya están firmados, mientras que el cuarto todavía debe ser rubricado por ambas partes.

Motivos de optimismo

«Este análisis intermedio positivo de nuestro estudio de fase tres nos ha dado la primera validación clínica de que nuestra vacuna puede prevenir la enfermedad del covid-19, incluida la enfermedad grave ”, dijo en un comunicado este lunes Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

Por su parte, Eleanor Riley, profesora de inmunología y enfermedades infecciosas en la Universidad de Edimburgo, reconoció al diario español ABC que «el hecho de que dos ensayos independientes estén dando resultados muy similares es muy tranquilizador”.

“El hecho de que dos vacunas diferentes fabricadas por dos compañías diferentes con dos tipos de estructuras diferentes, en un nuevo concepto de ARN mensajero, funcionen tan eficazmente confirma de una vez por todas el concepto de que se trata de una estrategia viable no solo para la covid sino para futuras amenazas de enfermedades infecciosas”, dijo Barry R. Bloom, profesor de salud pública de Harvard, citado este martes por The New York Times.

También Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, celebró la noticia. Fauci tiene además un papel directo en el desarrollo de esta vacuna ya que su instituto produjo la vacuna en colaboración con Moderna.

“Las noticias son extremadamente buenas, los números hablan por sí mismos”, aseguró Fauci a The Washington Post tras conocerse el índice de efectividad.

“Me considero un realista, pero soy ante todo un optimista cauto. Pensaba que obtendríamos algo por debajo de esto”, añadió sobre el porcentaje de efectividad. “Dije que era posible que una efectividad de la vacuna por encima del 90%, pero no contaba con ello”.

“Ahora tenemos dos vacunas que son muy efectivas, creo que es un paso adelante muy fuerte para estar donde queremos estar para tener el control de la epidemia”, añadió Fauci. El experto indicó que espera que haya dosis disponibles para las personas con mayor riesgo a finales de diciembre.

(*) Demetrio Olaciregui Q. es periodista panameño, ex corresponsal de diversos medios de comunicación en países latinoamericanos.