Detenido el expresidente hondureño Manuel Zelaya

Tegucigalpa, 28 nov (Sputnik).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009) fue detenido con 18.000 dólares en su maleta el viernes en la tarde en el aeropuerto de Toncontín, a las afueras de Tegucigalpa, cuando intentaba salir del país.

«Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal», escribió Zelaya en su cuenta de Twitter.

Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) November 28, 2020



El expresidente añadió que los fiscales le exigieron «contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo».

En las afueras del aeropuerto #Toncontín hay desalojos con bombas lacrimógenas por retención de #ManuelZelaya pic.twitter.com/lTl2bEpWkj — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) November 27, 2020

Los medios locales indican que la cantidad que se permite sacar del país sin declarar es de 10.000 dólares. El político aseguró saberlo.

En libertad el máximo líder de la oposición presidente Manuel Zelaya Rosales. pic.twitter.com/GpT4GeYEpb — Fabricio Sandoval (@FabricioHN1) November 28, 2020

Tras la detención de Zelaya, según los medios, varios ciudadanos, que son seguidores del político, quemaron llantas cerca del aeropuerto donde permanece detenido. (Sputnik)