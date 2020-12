Arriba sonda china a la Tierra con muestras de la Luna

De acuerdo con la Administración Nacional del Espacio, la nave tocó suelo cerca de las 02:00, hora local, en la región autónoma de Mongolia Interior.

Así concluyó con éxito su misión y convirtió a China en el tercer país del mundo en traer material lunar, algo solo conseguido por la exUnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos.

El aparato salió al espacio el pasado 24 de noviembre, alunizó a principios de este mes e inmediatamente comenzó a coleccionar rocas y extractos del suelo.

President Xi Jinping on Thursday congratulated the complete success of the #ChangE5 mission that brings back the country’s first samples collected from the moon https://t.co/tyCtP8ltYD pic.twitter.com/v4FAHWQQYF

— China Xinhua News (@XHNews) December 16, 2020