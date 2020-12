Reportan reacción alérgica en vacunado contra Covid-19 en EE.UU.

Washington, 16 dic (Prensa Latina) Un trabajador de la salud del estado norteamericano de Alaska sufrió una fuerte reacción alérgica tras recibir la vacuna de las empresa Pfizer y BioNTech contra la Covid-19, reportaron hoy medios de prensa.

Tal persona, inyectada el martes con el inmunizante de las entidades norteamericana y alemana, tuvo que ser hospitalizada, explicaron a los diarios The Washington Post y The New York Times fuentes familiarizadas con el problema.

La víctima, cuya identidad se desconoce, no había sufrido antes reacciones a ningún medicamento, aunque no se sabe si presentaba otro tipo de alergias, divulgó el último periódico mencionado.

Informaciones periodísticas subrayaron que Pfizer y las autoridades de Alaska no han ofrecido por el momento detalles sobre el incidente, que recuerda a otros dos casos similares en Reino Unido.

Dos personas con historial de alergias severas sufrieron en la nación europea una reacción negativa a la vacuna que comenzó a aplicarse hace dos días en Estados Unidos.

Antes, el 11 de diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos, encargada de regular la comercialización de fármacos en territorio estadounidense, aprobó el uso del inyectable para los mayores de 16 años de edad.

De esa manera, la vacunación comenzó en 145 puntos norteamericanos, ayer siguió en 425 y hoy en 66, precisaron los reportes.

Con más de 17,3 millones de casos confirmados y 313 mil 665 muertes, Estados Unidos es el país más afectado por la Covid-19, cuyo responsable es el coronavirus SARS-CoV-2, puntualiza el sitio digital Worldometer.