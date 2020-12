Aclaran en Sudáfrica realidad sobre vacunas contra el Covid-19

Pretoria, 17 dic (Prensa Latina) El ministerio de Salud de Sudáfrica alertó hoy a la población sobre percepciones negativas existentes en relación con las vacunas contra el coronavirus.

No hay garantía ni evidencias de que quienes opten por rechazar la vacuna –cuando esté disponible- no contraigan el virus, insistieron las autoridades sanitarias.

Acorde con el profesor Anban Pillay del ministerio de Salud, siempre protegeríamos el derecho constitucional de las personas que eligen no vacunarse.

Sin embargo, aclara, después de haber hecho su elección, esas personas también deben proteger los derechos de otras que necesitan ser protegidas en un entorno laboral, por ejemplo.

De esa manera, ejemplifica el especialista, aunque yo haya elegido no vacunarme, no puedo infringir los derechos de mis colegas y luego propagar el virus en el lugar de trabajo como resultado de no aceptar la vacuna.

Según una reciente indagación en Sudáfrica de la encuestadora global Ipsos, menos del 64 por ciento de los sudafricanos aceptarían una vacuna contra el Covid-19 cuando estuviera disponible.

De ese 64 por ciento, según la investigación social, solo el 29 por ciento estuvo totalmente de acuerdo en que la vacuna era necesaria.

Esa cifra es más bajo que el 74 por ciento de aproximadamente 20 mil adultos encuestados en 27 países, que dijeron que estarían de acuerdo en vacunarse.

De otro lado, hoy se conoció que Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (Sahpra) recibió su primera solicitud para registrar una vacuna contra Covid-19, de la empresa Johnson and Johnson.

Ese candidato vacunal es uno de al menos otros cuatro fármacos similares que se están probando en Sudáfrica, de las firmas Novavax, AstraZeneca y Pfizer.