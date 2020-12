El Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta fue juramentado como rector de la UCR

San José, 17 dic (ODI/UCR).- Como rector trabajaré arduamente por una universidad vinculada propositivamente con el pueblo que la financia”. Así lo recalcó el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta luego de ser juramentado por el Consejo Universitario (CU) como rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2024.

Agregó que “existen suficientes evidencias del enorme aporte que nuestra docencia, acción social e investigación tienen en la vida de las personas. Esas acciones sustantivas se traducen en oportunidades, en bienestar, en conocimiento fundamentado y en desarrollo material para nuestro país”.

En ese sentido, señaló la necesidad de fortalecer el papel de la acción social en las comunidades en condición de vulnerabilidad y la urgencia de promover el intercambio de saberes con las comunidades y los diversos sectores de la sociedad costarricense, amparados en un proyecto académico de interés público.

Gutiérrez también enumeró una serie de aspiraciones que pretende llevar a cabo con su equipo de trabajo y con la ayuda de toda la comunidad universitaria, para enfrentar los retos de la institución, tanto a lo interno como a lo externo de la misma.

Entre ellas destacó que su gestión será democrática, transparente y de excelencia, bajo un modelo austero en el que se maximice la eficiencia en el uso de los recursos. Además de mantener un diálogo permanente con todos los sectores y se procurará que la toma de decisiones se haga mediante los órganos colegiados.

Además se comprometió a luchar por un presupuesto justo que garantice el carácter público de la educación y su autonomía, teniendo en cuenta que esto no significa privilegios para la comunidad universitaria, si no la garantía ciudadana de que la UCR no será mercantilizada y sometida a las presiones de sectores contrarios al interés publico.

Por otro lado, manifestó que se respetará la participación de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones como principio universitario, para vincular al movimiento estudiantil con los asuntos institucionales y garantizará la autonomía de la organización estudiantil y su derecho a defender las causas que consideren justas.

atender con prioridad el bienestar y la salud física y mental de las y los estudiantes.