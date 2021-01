Sólo con liderazgo de pueblos indígenas es posible proteger la biodiversidad del planeta hacia el 2030

París, 12 ene (OPS-prensa).- Este lunes comenzó en París, Francia, la cuarta edición de la cumbre One Planet Summit, que pretende avanzar hacia una meta de recuperación de la biodiversidad para el año 2030, y que deberá presentarse en la conferencia mundial sobre biodiversidad en China este año.

En ese marco, Karl Burkart, director gerente de One Earth, dijo: «Los ecosistemas que permiten que la biodiversidad prospere están bajo asedio, y sin ellos no tenemos ninguna esperanza de alcanzar el objetivo de 1,5 ° C, del Acuerdo Climático de París. Cruzar este umbral peligroso podría desencadenar una espiral del colapso de los ecosistemas tanto en tierra como en el mar, amenazando la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Nuestra tarea es clara. Debemos preservar y restaurar el hábitat natural restante del mundo, que totaliza el 50% de la Tierra (1), mientras hacemos una rápida transición a las energías limpias, renovables y los sistemas agrícolas regenerativos (2). Para lograrlo, debemos defender y fortalecer los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los custodios del 80% de la biodiversidad mundial (3) «.

Oscar Soria, director de campaña de Avaaz declaró: “La OPS está mostrando que los líderes mundiales están comenzando a despertar y a darse cuenta de que la pérdida de biodiversidad es una amenaza para nuestra seguridad alimentaria, nos hace vulnerables a las pandemias y socavará cualquier progreso para estabilizar nuestro clima. Si bien el objetivo del 30% para 2030 representa una duplicación de la masa terrestre bajo protección formal y, por lo tanto, sería un gran paso en la dirección correcta, no llega lo suficientemente lejos: los científicos dicen que debemos proteger al menos la mitad del planeta para hacer frente a la pérdida de biodiversidad para 2030, y dicha protección sólo se puede hacer con el liderazgo y la consulta plena con los pueblos indígenas, respetando plenamente sus derechos y escuchando su sabiduría. La protección de la fortaleza no es la solución, es parte del problema.”

Todas las tierras de las comunidades indígenas y locales deben ser reconocidas y se deben entregar los derechos sobre la tierra, incluidas las áreas críticas para los servicios de carbono y biodiversidad. Si los gobiernos hacen eso, mañana podríamos tener casi un 40% de protección. Si los gobiernos se toman en serio la pérdida de hábitat y la crisis de la biodiversidad, la respuesta es clara: la justicia territorial y el respeto a la sabiduría indígena y tradicional es la única y más rentable forma de comenzar a sanar nuestra relación rota con la naturaleza ”, agregó Soria.

La activista climática y medioambiental Greta Thunberg reaccionó a lo que ocurre hoy en la cumbre, que ha orientado parte de la discusión al Foro de inversión por la Gran Muralla Verde, que busca crear una banda de vegetación en once países de la franja Sudán-Sahel para frenar el avance del desierto del Sahara.

Al respecto Thunberg publicó el siguiente tweet: “Bla bla naturaleza, Bla bla importante, Bla bla ambicioso, Bla bla inversiones verdes, Bla bla gran oportunidad, Bla bla crecimiento verde, Bla bla net zero, Bla bla intensifica nuestro juego, Bla bla esperanza. Bla bla bla…*

* Bloqueando décadas de mayor destrucción.”

Por otra parte, la jefa de política de Greenpeace Reino Unido, Rebecca Newsom dijo “El aumento de fondos para proteger y mejorar la naturaleza es fundamental para ayudar a asegurar el éxito en la conferencia mundial sobre biodiversidad en China este año. Desviar efectivo de fondos ya comprometidos para abordar la crisis climática simplemente no es suficiente».