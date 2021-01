La UE recibirá todas sus dosis de la vacuna de Pfizer a tiempo, según Comisión Europea

Bruselas, 15 ene (Sputnik).- La empresa Pfizer aseguró que la Unión Europea (UE) recibirá todas las dosis de su vacuna anticovid en el primer trimestre de 2021, según el calendario previsto, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Hoy supimos del retraso en el suministro de la vacuna de Pfizer; me comuniqué inmediatamente con el jefe de la compañía que me confirmó que había demoras en las entregas, pero me aseguró que todas las dosis acordadas para suministro en el primer trimestre se entregarán en el primer trimestre», dijo en una rueda de prensa en Lisboa.

Subrayó que «es una información muy importante que nos garantiza el suministro de la vacuna a tiempo».

Von der Leyen precisó también que «el jefe de la empresa (Pfizer) trabaja personalmente en la reducción de los plazos de suministro para recuperar el tiempo perdido».

Este viernes, seis países europeos –Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Dinamarca– pidieron a la Comisión Europea que acelere la entrega de la vacuna producida por la compañía estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, después de que se informara de la reducción de suministros del fármaco en tres o cuatro semanas debido a las obras de construcción en la planta de Pfizer en Bélgica, que, según lo esperado, aumentará la producción de la vacuna a largo plazo.

La Comisión Europea, a su vez, convocó el mismo viernes una reunión de los Estados miembros con representantes de Pfizer y BioNTech.

El 21 de diciembre de 2020 la vacuna de Pfizer/BioNTech fue aprobada para el uso en el mercado interno de la UE y el 27 de diciembre comenzó la vacunación masiva. (Sputnik)