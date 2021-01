¿En qué creen los cristianos?

Los cristianos recitan de memoria un credo cuyo origen la amplísima mayoría ignora por completo. No está en la Biblia, sino que fue creado en el Concilio de Nicea en el año 325 dC y luego ampliado en el Concilio de Constantinopla en el año 381 dC. Este credo resume el dogma cristiano con la intención de crear una visión unificada de esta religión, ya que desde aquella época existían diversas corrientes que se contradecían entre sí, lo cual sigue ocurriendo hasta la fecha. Por ejemplo, los cristianos siguen divididos acerca de si Jesucristo es también un dios o no, y no tienen claro si adoran a un solo dios o a tres, es decir, no tienen claro si son monoteístas o politeístas.

Es crucial comprender que, en todo caso, el problema es que los cristianos no disponen de evidencia de ninguna clase ni de justificación racional para sustentar sus dogmas, los cuales son asumidos como verdad “revelada”, que no es otra cosa que atribuir a un mensaje divino lo que en realidad algunos se imaginaron.

Dicho lo anterior, revisemos lo que plantea este credo y veamos si se sostiene ante un examen crítico de sus afirmaciones. Para facilitar el análisis, me he permitido separar este credo en unidades más simples, que faciliten el trabajo:

“Creemos en un solo Dios”. ¿Cómo saben que existe y que es solo uno? Hasta hoy y luego de miles de años, no han presentado ni una sola prueba fiable. De hecho, dicen que es tres en uno. Si el Espíritu Santo y Jesús son también dioses, entonces los cristianos adoran a tres dioses distintos. Si son un mismo ser: ¿cuál es la necesidad de diferenciarlos? “Padre todopoderoso”. Si es “todopoderoso” e interviene en la vida de las personas: ¿por qué no acaba con el mal en el mundo? La respuesta típica cristiana a esta pregunta es la del “libre albedrío”, pero si dios lo sabe todo y esto incluye el futuro, entonces significa que este ya se encuentra predeterminado, lo cual anula el libre albedrío. “Creador del cielo y de la tierra”. No, el cielo y la tierra no fueron creados por ningún dios, sino por procesos físicos y químicos sobre cuya comprensión la ciencia avanza cada vez más. Se puede entender que los pueblos primitivos imaginaran dioses parecidos a los humanos que “crearon” todas las cosas, pero hoy con todo el conocimiento y avance científico este pensamiento mitológico está totalmente injustificado. “De todo lo visible y lo invisible”. Si es el creador de todo, es también el creador del mal, lo cual lo convierte en el responsable de toda la maldad. ¿Aceptarán los cristianos que su dios es el creador del mal? Si no lo aceptan están en problemas serios, porque estarían diciendo que existen cosas en el mundo no creadas por dios, es decir, contradiciendo que sea el creador de todo. “Y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios”. Si Jesús es dios: ¿por qué le rezaba a dios?, ¿estaba conversando consigo mismo? Y si son dos seres diferentes, entonces estamos ante una religión politeísta. “Nacido del Padre antes de todos los siglos”. ¿Cómo puede un padre dar a luz? Si Jesús ya había nacido de su padre, que es un ser a imagen y semejanza de un hombre según la doctrina cristiana: ¿por qué necesitaba nacer de una mujer? “Luz de luz”. Al período dominado por el cristianismo se le conoce como oscurantismo y al período de ruptura con este se le conoce como ilustración, es decir, la dominación del cristianismo es todo lo opuesto a la luz, y la ruptura con la teocracia permite buscar la iluminación de la búsqueda de la verdad y la razón. “Dios verdadero de Dios verdadero”. La humanidad ha inventado miles de dioses, de ninguno de ellos existe la más mínima prueba: ¿cómo se puede saber cuál de todos es el “verdadero”? “Engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho”. Si fue engendrado, entonces fue creado. Si no fue creado, entonces existiría desde el origen de todo junto al padre, por lo que no necesitaría ser engendrado. “Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo”. El cielo no está “arriba” y la tierra no está “abajo”. Arriba y abajo no existen en el universo del mismo modo en que el planeta tierra no tiene “arriba” ni “abajo”. ¿Salvarnos de qué?, ¿del infierno? Pero según los propios cristianos las personas siguen siendo juzgadas luego de muertas y pueden ir al infierno, por lo tanto no fueron salvadas. “Y se encarnó por obra del Espíritu Santo”. ¿Para qué se necesita al Espíritu Santo si ya antes decía este credo que dios es el creador de todo? Y si el Espíritu Santo es lo mismo que Dios: ¿para qué distinguirlos llamándoles por diferente nombre? “Y de María la Virgen y se hizo hombre”. ¿Cómo una mujer virgen del siglo primero podría quedar embarazada? O no era virgen o no quedó embarazada, pero una virgen del siglo primero no tenía ninguna posibilidad de quedar embarazada. Por otro lado: ¿qué hubiera tenido de malo que María hubiera tenido y disfrutado relaciones sexuales con su pareja José?, ¿cuál es el problema?, ¿por qué la virginidad es una virtud si tener sexo no tiene nada de malo? Sin el sexo ya nos hubiéramos extinguido y es una de las cosas más naturales, más lindas y más deliciosas que existen en la vida. “Por nuestra causa fue crucificado”. Entonces dios lo mandó a crucificar para poder perdonar a los pecadores: ¿qué necesidad hay de martirizar a un inocente para perdonar a culpables? Esto es una genuina inmoralidad del cristianismo: ver bien el castigo de inocentes para el perdón de los culpables. Es perverso, injustificable y absurdo. “En tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado”. Si vivió en tiempos de Pilato: ¿por qué no hay registros romanos de su juicio ni de su ejecución? Si se supone que fue alguien muy importante: ¿por qué no se tiene ningún registro oficial de su existencia o actividades?, ¿por qué no hay ningún informe de Pilato a su emperador informándole de tan extraordinario ser si era su obligación mantener comunicación con Roma? “Y resucitó al tercer día según las Escrituras”. ¿Cómo alguien muerto puede resucitar? El cristianismo nos debe una explicación seria de esto o no tenemos por qué creerlo. En todo caso, lo que se puede afirmar sin evidencias, se puede descartar sin evidencias. “Y subió al cielo”. ¿Cómo se podía ascender en una época en la que no existían aparatos voladores como ahora? ¿A qué parte del “cielo” fue exactamente?, ¿cuál es su necesidad de esconderse en todo caso? “Y está sentado a la derecha del Padre”. ¿Para qué requieren sentarse estos dos dioses? Si Jesús ocupa un asiento distinto, significa que es alguien diferente al dios padre, por lo que entonces los cristianos son politeístas. A no ser que dijeran que Jesús no es dios, contradiciéndose así una vez más. “Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos”. Llevan dos mil años diciendo “viene pronto”, como que ya fue suficiente tiempo, ¿o no? ¿Y cómo es que los va a juzgar si ya antes dijeron que murió por el perdón de los pecados? El contradictorio mensaje cristiano es: estás perdonado pero serás juzgado. “Y su reino no tendrá fin”. ¿Cómo lo saben? Si ni siquiera pueden decir dónde queda o cómo es: ¿cómo pueden saber que “no tendrá fin”? Si no pueden explicar creíblemente cuándo y cómo inició: ¿cómo pueden asegurar que nunca terminará? “Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre”. Si procede de alguien más, entonces no es ese alguien, sino que es un ser diferente, lo que significa que los cristianos tienen tres dioses diferentes, lo que les hace politeístas. “Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria”. ¿Qué necesidad tiene un dios de recibir alabanza?, ¿tiene problemas de autoestima o algo así? “Que habló por los profetas”. Entonces los profetas no tienen voz propia, sino que solo son instrumentos de alguien más que además resulta ser invisible. ¿Cómo confiar en ellos entonces? Muy conveniente esta creencia para cobrar diezmos en nombre de Dios, ¿cierto? Curiosamente estos no son aceptados de formas invisibles. “En una Iglesia santa, católica y apostólica”. Deberían reconocer la realidad de la larga historia criminal del cristianismo, sus numerosos actos de corrupción, su pedofilia, su apoyo a regímenes supremacistas, racistas, esclavistas y opresores. “Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados”. Si solo los bautizados reciben perdón de los pecados, ¿qué pasa con los no bautizados que son la amplia mayoría de la humanidad?, ¿no pueden ser perdonados solo por no ser bautizados? “Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.” ¿Cómo pueden revivir los muertos? El cristianismo nos debe una explicación detenida de esto. Si los cristianos van a vivir en un mundo futuro: ¿por qué le temen a la muerte como todo el mundo?, ¿por qué buscan evitarla?, ¿por qué lloran a sus muertos?, ¿no deberían más bien estar ansiosos de fallecer e ir a conocer a su dios triple?

Como es posible ver aquí, el conjunto de creencias cristianas no tiene justificación, no resiste un examen crítico mínimo, se contradice a sí mismo y no es más que una colección de fantasías primitivas plagiadas de religiones anteriores, diseñadas por el imperio romano para someter a sus colonias y mantenerlas obedientes, sumisas y postradas. Si en lugar del oscurantismo cristiano la humanidad hubiera acogido al mundo griego clásico, no tengo duda de que hoy seríamos seres mucho más avanzados, inteligentes, científicos, filosóficos, humanísticos, fuertes, virtuosos y capaces, en un mundo libre de pobreza, opresión, discriminación y arbitrariedad, gobernado por la razón, la ciencia, la equidad, la empatía, la solidaridad y la inclusión, y por tanto con muchísimo menos sufrimiento, mucha mayor salud, bienestar y progreso. La verdad nos hará libres, así que empecemos por buscarla con esfuerzo y seriedad.

(*) Pablo Chaverri, Académico