Turismo: ¿Hacia un nuevo paradigma?

La Habana, 17 ene (Prensa Latina).- Muchos se preguntan qué sucederá con el turismo. Por fortuna o a modo de consuelo, cuando llega una crisis surge la necesidad de innovar.

Para dar un poco de luz frente al actual complejo escenario e incertidumbre, Prensa Latina entrevistó en exclusiva para su sección Escáner, al secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

Si bien es muy pronto para hacer previsiones precisas, en todas partes la inquietud gira en torno a cuándo regresará la “normalidad”.

Y es que más de una tercera parte de la humanidad ha estado en confinamiento, los atractivos turísticos más visitados del mundo están cerrados, al igual que hoteles y restaurantes en numerosos países, mientras los cielos permanecen prácticamente vacíos.

Algunos consideran que se trata de un verdadero infortunio para un sector que empleaba a más de 300 millones de personas y aportaba al PIB mundial más de un 10 por ciento gracias a la gestión de más de mil 500 millones de turistas al año, hasta que llegó la Covid-19.

El impacto es severo y sin dudas cambiará la forma en que viajamos y nos relacionamos. No obstante, la máxima figura de la OMT encuentra resquicios de optimismo sobre la base de construir confianza, no solo para la recuperación de la industria del ocio, sino de nuestras sociedades en general.

A juicio de Pololikashvili el turismo siempre ha sabido adaptarse y superar los retos a los cuales se ha enfrentado, sentencia que nos lleva una primera pregunta…

Prensa Latina: ¿Cuál ha sido el impacto de la Covid-19 a escala global para el sector?

Zurab Pololikashvili: Estamos ante pérdidas 10 veces superiores a las de 2009 como consecuencia de la crisis financiera mundial. Las llegadas internacionales cayeron un 72 por ciento en los primeros 10 meses de 2020 lo que equivale a 900 millones menos de turistas internacionales, frente al mismo periodo de 2019. El valor económico de las pérdidas es de 935.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo internacional.

PL: ¿Marcó la pandemia un antes y después en el turismo?

ZP: Sin duda, la Covid-19 ha marcado un antes y un después, y el año 2020 se considera el peor en la historia para nuestro sector. En el informe de política «El turismo y COVID-19», se examinan los efectos de la pandemia en el sector del turismo, centrándose en los medios de vida de todas las regiones del mundo en diferentes etapas de desarrollo, así como en los esfuerzos por promover el desarrollo sostenible.

Lo firma (el informe) el secretario general de la ONU, António Guterres, y la OMT fue el autor líder del mismo. Allí se exponen las probables repercusiones de la pandemia en el turismo mundial y lo que ello podría significar para los empleos, los medios de subsistencia y el desarrollo económico.

PL: ¿Caducó el modelo de desarrollo turístico actual?

ZP: Estamos ante un frenazo obligado. Al margen del costo económico el impacto social sufrido por el sector y quienes trabajan en turismo, es también una oportunidad para repensar cómo vamos a reiniciar la actividad de nuestro sector. Sin duda que la sostenibilidad, la innovación y la educación serán la columna vertebral del turismo en la nueva realidad y confío en que los valores de solidaridad y colaboración prevalezcan en el turismo y la sociedad en general.

PL: ¿Cuáles son los principales desafíos, retos y perspectivas del turismo para 2021, teniendo en cuenta el impacto de la Covid-19?

ZP: Sin confianza el turismo no puede florecer y la confianza depende de los estándares y medidas que podamos implementar de manera coordinada a nivel internacional. No podemos responder con medidas unilaterales ante un reto global. Estamos obligados a trabajar juntos.

PL: ¿Cómo articula la OMT el enfrentamiento a la actual crisis en el sector?

ZP: Convocamos y lideramos el Comité Mundial de Crisis para el Turismo que ha coordinado las medidas de recuperación y emitido recomendaciones para el sector. Junto a nosotros, lo integran agencias de la ONU (OMS, OACI y OMI), las principales agrupaciones del sector privado (IATA, CLIA, WTTC entre otras), los miembros de la OMT. A la vez que se reconoce, naturalmente, la decisión soberana de gobiernos en pro de la salud de la población.

El Comité ha exhortado, desde el inicio, que decisiones unilaterales no pueden prosperar en una pandemia, además ha dejado más claro que nunca que el turismo no es solo importante, sino también relevante por su potencial impacto positivo más allá del propio sector. Estamos mucho mejor encaminados para que esa coordinación sea real y contamos con el respaldo de las autoridades europeas, del G20 y la ONU, lo cual es muy alentador.

PL: ¿Qué futuro le depara la pandemia al turismo?

ZP: El turismo siempre ha sabido adaptarse y superar los retos a los cuales se ha visto enfrentado. Nuestro sector lidera la adaptación a nuevos entornos y es puntero en los nuevos modelos de gestión y negocio.

A medida que entendamos mejor esta pandemia, también el turismo podrá reiniciarse con la sostenibilidad y la innovación como su columna vertebral.

PL: América y el Caribe, en particular, qué perspectivas tienen a los efectos de la recuperación.

ZP: Es muy pronto para poder hacer previsiones exactas. Las llegadas internacionales en las Américas se redujeron en un 68 por ciento. Observando el informe de restricciones de viaje, vemos como en las Américas se ha dado una mejora gradual desde junio, con un nivel de caída en llegadas internacionales comparativamente menor hasta octubre. Esto se debe a la reapertura de varios destinos de la región, tales como pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe.

Tuve la ocasión de viajar a Brasil y Uruguay en noviembre y mantengo contacto muy estrecho con varios países de la región. Es alentador confirmar el consenso sobre el papel que el turismo tendrá una recuperación más consensuada una vez que las condiciones lo permitan.

PL: ¿Cuáles son las recomendaciones que realiza la OMT a los gobiernos para colaborar en la recuperación del turismo?

ZP: En el Comité Mundial de Crisis para la recuperación del Turismo, la OMT colabora estrechamente con sus Estados Miembros, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), y el sector privado – los Miembros Afiliados de la OMT, el Consejo Internacional de Aeropuertos (AIC), la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA), la Asociación de Aviación Civil Internacional (IATA) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) para garantizar una respuesta coordinada y eficaz emitiendo recomendaciones y directrices para orientar a gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional hacia la recuperación del turismo fuerte y sostenible.

Por un lado, las recomendaciones están dirigidas a mitigar el impacto directo de la crisis promoviendo el desarrollo la sostenibilidad, las capacidades (sobre todo digitales) e incluyendo el turismo en paquetes de emergencia económica nacionales, regionales y mundiales. Por otro lado, las recomendaciones también proporcionan estímulos financieros para la inversión y las operaciones en el sector del turismo.

PL: ¿Cómo la OMT concibe un turismo sostenible en medio de la crisis económica y medio ambiental que vive el mundo?

ZP: No dividimos entre turismo sostenible y no sostenible. La sostenibilidad no es un añadido sino un valor transversal que debe incorporarse en todas las etapas del desarrollo del turismo. Esto se refiere a la dimensión social, cultural, económica y ambiental.

PL: ¿Qué cambios se avecinan?

ZP: Como ya dije antes, la relevancia y transcendencia del turismo, más allá de su propio ámbito, han quedado en evidencia para todos. El reconocimiento político y respaldo público sin precedentes nos alientan para que el reinicio del turismo siga generando oportunidades para todos. Como decimos en la ONU, sin dejar a nadie atrás.

PL: Algunos elementos significativos no mencionados en las anteriores preguntas sobre el turismo, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y la esperanza en cuanto a vacunas en el mundo.

ZP: 2020 ha sido el año más difícil de la historia del turismo. Con todo, hemos conseguido poner el turismo en primera fila de las agendas de los dirigentes políticos y empresariales. Para la recuperación del turismo es importante contar con protocolos de viaje armonizados y coherentes, y así restablecer la confianza en los viajes internacionales.

Aunque la vacuna sea motivo de celebración, es solo un elemento en esta construcción de confianza que está en la base de recuperar, no solo el turismo, sino a nuestras sociedades en general. Es tiempo ya de reconsiderar las normas sobre las cuarentenas para los turistas y de aprovechar la innovación y las nuevas soluciones para realizar pruebas a los viajeros antes o después de sus viajes. Además, las restricciones a los viajes deben suavizarse o eliminarse de manera responsable y coordinada tan pronto como sea seguro y factible.