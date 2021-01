Israel se acerca a las 4.000 muertes por coronavirus

Tel Aviv, 17 ene (Sputnik).- Israel se acercó este domingo al sombrío hito de 4.000 muertes por covid-19 desde el inicio de la crisis.

Hasta el sábado por la noche, el número de muertos era de 3.959, de los cuales 621 habían fallecido durante el 2021.

El aumento de las muertes se produjo mientras la campaña de vacunación de Israel continúa expandiéndose, con envíos adicionales de cientos de miles de vacunas que llegarán a principios de esta semana.

Actualmente, más de 2 millones de israelíes ya han recibido la primera inyección de la vacuna y casi 225.000 han recibido la segunda dosis.

Se espera que para finales de marzo Israel haya vacunado a 5.2 millones de ciudadanos contra el coronavirus, según un plan elaborado por el Ministerio de Salud.

A partir de hoy, todos los israelíes mayores de 45 años también podrán recibir la primera inyección contra el covid-19 a través de sus centros sanitarios.

El Canal 12 de noticias israelí reveló el viernes que el porcentaje de enfermos graves mayores de 60 años se redujo drásticamente en los últimos días, del 2,5 por ciento al 1,5 por ciento.

«Este 1,5 por ciento no tiene precedentes, no lo he visto en todo el período. La vacuna tiene un efecto claro. Eso pone en evidencia el principio del fin», dijo Ronni Gamzu, quien hasta hace poco fue el coordinador del centro nacional para combatir el coronavirus.

Israel registró su primera muerte por coronavirus a finales de marzo.

La cifra de muertos superó los 1.000 a principios de septiembre, y los fallecimientos provocados por el virus se duplicaron rápidamente a mediados de octubre.

El pasado 14 de diciembre, el número de muertes por covid-19 llegó a 3.000. (Sputnik)