Ministro Defensa israelí: «Legalización de asentamientos a gran escala es irresponsable”

Tel Aviv, 19 ene (Sputnik).-Después de que el gobierno israelí aprobara esta semana casi 800 nuevas unidades de vivienda en asentamientos judíos de Cisjordania, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, intentó legalizar también seis puestos de avanzada no reconocidos, pero fue frustrado por el ministro de Defensa, Benny Gantz.

«La reunión del gobierno no considerará propuestas imprudentes en un momento tan delicado», dijo Gantz, según comunicó el ministerio que dirige, después de que retirará de la agenda del día en la reunión del gabinete la discusión de la legalización de los puestos de avanzada, que son colonias judías en territorio ocupado palestino no reconocidas por el gobierno israelí.

Se presume que un movimiento de este tipo, que pretenden extender los asentamientos de Cisjordania en el área C, será mucho más difícil de hacer a partir del miércoles, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Biden se opone a cualquier actividad de asentamiento judío en territorio palestino ocupado.

Como resultado, Netanyahu está bajo presión de los colonos y de la derecha para llevar el asunto a votación este martes, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, todavía está en el cargo, por último día.

La aprobación de las casas de los colonos ha recibido una amplia atención internacional y ha sido condenada por los palestinos, la Unión Europea y la ONU, entre otros.

El mes pasado, el parlamento israelí presentó un controvertido proyecto de ley que, de aprobarse, legalizaría decenas de puestos de avanzada. También les permitiría formalmente estar conectados al suministro de agua y electricidad.

Se estima que entre 200.000 y 300.000 palestinos viven en la zona C, aunque no se ha realizado un censo definitivo. Si bien algunas comunidades palestinas en el área C son reconocidas por el Israel, la mayoría no lo son, ya que el gobierno militar israelí rara vez aprueba planes para ellas o emite permisos de construcción. (Sputnik)