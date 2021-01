Fauci fue presionado para mejorar imagen EE.UU. sobre pandemia

Washington, 22 ene (Prensa Latina) Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, recibió presiones del gobierno para dar imagen distorsionada de la Covid-19, comentan hoy medios de prensa.

La información es ampliada este lunes por el diario digital The Hill luego de una entrevista concedida al diario The New York Times por quien es considerado el principal experto estadounidense en el tema.

Las revelaciones coinciden con la llegada del país este lunes a cerca de 25 millones de infectados y más de 419 mil fallecidos.

Fauci dijo que Trump le presionó para ser ‘más positivo’ sobre la pandemia y sus proyecciones.

‘Hubo un par de veces en las que hice una declaración que era un punto de vista pesimista sobre la dirección en la que íbamos, y el presidente me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿por qué no eres más positivo? Tienes que adoptar una actitud positiva. ¿Por qué eres tan negativista? Sé más positivo», dijo Fauci al Times.

Las advertencias del galeno sobre la pandemia fueron frecuentemente contrarias a las de Trump, aunque Fauci rara vez calificó directamente de incorrectas o falsas las evaluaciones del exmandatario, señala The Hill.

En un momento dado, Trump llamó a Fauci ‘un poco alarmista’, a lo que el experto en salud pública respondió más tarde: ‘Me considero un realista, en contraposición a un alarmista.’

Entre las acciones en su contra, el epidemiólogo citó haber recibido un sobre lleno de pólvora.

‘El acoso a mi mujer, y sobre todo a mis hijos, fue lo que más me molestó. Sabían dónde trabajan mis hijos, dónde viven. Las amenazas llegaban directamente a los teléfonos de mis hijos, directamente a sus casas’, dijo.

En sus declaraciones al Times, el médico puntualizó que gran parte de la retórica amenazante en línea sobre él era una ‘locura de derecha’ de personas que creían que sus evaluaciones estaban dañando las probabilidades de reelección de Trump.