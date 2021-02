Presidente Carlos Alvarado reafirma que decisiones de política pública se deben sustentar en evidencia científica y datos

San José, 10 feb (Elpaís.cr).- El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, afirmó categóricamente al plenario Legislativo que todo el trabajo que se realizó mediante el análisis de datos fue para generar conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones del Gobierno.

La aseveración la realizó en la interpelación de este miércoles, en donde reafirmó a los y las costarricenses que el trabajo realizado se hizo de buena fe y para servirle mejor a Costa Rica.

“En todo momento se actuó bajo el marco legal vigente y con el único objetivo de que las decisiones de política pública que debe tomar el Gobierno y la Presidencia se sustenten en evidencia científica y datos, y no en ocurrencias”, enfatizó Alvarado.

“Lo que se han difundido son calumnias. A los ojos puedo decirles que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, dijo el mandatario quien, además, aseguró que la iniciativa de análisis de datos nunca sirvió “para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero. Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado”.

Alvarado detalló que el trabajo realizado se hizo de forma transparente, tanto así que en los meses que lleva la comisión investigadora no se ha encontrado una sola evidencia concreta que demuestre que se trabajó de manera oculta previo a la publicación del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que haya algo relacionado con espionaje, que se haya hecho traslado de datos a un privado, se haya comercializado o utilizado para beneficio de un tercero o con fines electorales, o que se haya hecho un mal uso de fondos públicos.

Por otra parte, Alvarado recordó que desde su campaña había expresado con absoluta claridad que en su Gobierno tomaría las decisiones a partir de criterios objetivos y científicos utilizando los mejores datos disponibles. “Nada de esto fue secreto u oculto como muchos han querido mal informar. Mi objetivo es que las decisiones fueran las mejores, y que no se tomaran a partir de antojos, politiquería o caprichos. Que las decisiones tuvieran un respaldo técnico, pero también ético”, señaló.

Mayor eficiencia. Una administración Pública basada en datos para la toma de sus decisiones, es más eficiente en todas las áreas: educación, movilidad, hacienda pública, salud, vivienda, agricultura y economía. Esa eficiencia constituye un principio inherente al servicio público, por ello, el presidente impulsó a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a que usaran la información disponible en el Estado, de tal manera que pudieran alcanzar los resultados más eficaces para atender los problemas del país.

Ante esto, explicó que, dentro del marco de la legalidad, su mandato fue actuar en beneficio de las personas, logrando procesar información de utilidad para que las políticas públicas resultaran más eficientes. Por ello, afirmó que “sí se analizaron datos, como lo hacen los países más desarrollados para gobernar mejor, como lo haría un país OCDE”.

Algunos de los logros del análisis de datos que se realizó en la Administración Alvarado Quesada destacan:

Política de precisión. El equipo de datos contribuyó al desarrollo de la política social de precisión, una estrategia para llevar los programas sociales a quienes más lo necesitan. Aún en tiempos críticos, ese nivel de efectividad de la política social, se logró gracias a que los recursos se colocaron donde realmente se necesitaban, a partir de criterios de necesidad y no de clientelismo o de improvisación.

Elaboración de un mejor presupuesto. Con ciencia de datos se identificaron subejecuciones históricas en subpartidas presupuestarias de todas las instituciones lo que permitió una mejor elaboración del presupuesto central en tiempos de crisis fiscal.

“Gracias al uso del análisis de datos y frente al pronóstico de que no era posible o que se iba a paralizar el Estado, esta administración logró que en el 2019 el gasto corriente sin intereses presupuestado subiera solo un 2%, en el 2020 solo un 0.4% y en el 2021 más bien bajó un 0.1%, para un promedio en este periodo de 0.77% de crecimiento anual. Sin las herramientas de la ciencia de datos hubiera sido muy difícil lograrlo”, explicó el mandatario.

Impacto salarial. Se hizo un estudio del impacto de los aumentos salariales en el presupuesto de la República, de donde se pudo hacer una política balanceada que dio sostenibilidad al presupuesto a la vez permitió aumentar el salario a los oficiales de Fuerza pública, al mismo tiempo que se respetaba la normativa de la Regla Fiscal.

Fenómeno migratorio. El análisis interinstitucional de datos permitió una cuantificación más precisa del fenómeno migratorio nicaragüense así como de refugiados. Gracias a esto Costa Rica logró donaciones del Fondo Mundial de Refugiados y de la ACNUR por 6.3 millones de dólares para hacer frente a la temática.

Inyección de fondos a la CNE. Se logró la asignación de más de 25 mil millones a la CNE a partir de un análisis detallado de las subejecuciones de otras instituciones. Esto permitió que, posteriormente, con la llegada del COVID y las tormentas IOTA y ETA, el país contara con los recursos necesarios para atender dichas emergencias.

Inversión de infraestructura educativa. Utilizando variables de infraestructura, calidad educativa, equipo tecnológico, acceso al centro educativo, matrícula de cada centro educativo, e indicadores de pobreza y desarrollo humano, se determinó cuáles son las comunidades con mayores necesidades, de manera que los recursos escasos pueden invertirse primero donde son más necesarios. Estos resultados se ven en los más de 240 proyectos de infraestructura educativa terminados entre 2019 y 2020.

Seguridad. El análisis de los datos sobre criminalidad permitió identificar patrones en la actividad delictiva, de tal manera que la fuerza pública realizara intervenciones estratégicas para mejorar la seguridad y capturar grupos criminales.

Hacinamiento carcelario. Se realizó la caracterización del hacinamiento en las cárceles según régimen y centro penitenciario del Ministerio de Justicia. Este trabajo fue posible con los insumos de la unidad de datos, algo con lo que no se contaba con anterioridad a ese nivel de precisión.

Flota vehicular. Se hizo el estudio de la flota vehicular pública para determinar su dimensión, mejor administración, así como la transición a vehículos eléctricos como parte del Plan de Descarbonización.

El Presidente Alvarado explicó a los y las legisladoras que la adopción de un modelo de gestión gubernamental basado en la ciencia de datos es una necesidad en el mundo de hoy.

El mandatario detalló que no es nueva la idea que los órganos de conducción del Poder Ejecutivo cuenten con unidades especializadas, al más alto nivel, para el análisis de datos y la toma de decisiones, por ello, los Estados más comprometidos con el desarrollo de sus pueblos han adoptado la política de análisis de datos como una herramienta.

Por ejemplo, la OCDE en sus “recomendaciones del consejo de estrategias de gobierno digital” del 2014 estableció como uno de sus pilares el que el sector público sea conducido y orientado por datos e información, resaltando que los datos son un habilitador clave para que las instituciones del sector público trabajen en conjunto, predigan las necesidades de la ciudadanía, entreguen resultados y respondan a los cambios sociales.

También, la oficina del primer Ministro canadiense implementó una unidad de entrega de resultados (Results and delivery unit) que tiene como una de sus especialidades el análisis de datos para la toma de decisiones y la medición de resultados. Asimismo, en el Reino Unido se creó dentro del “Cabinets Office” un equipo especializado en datos para incorporar en los esquemas de gobierno y de toma de decisión data science, ingeniería de datos y machine learning.

Por ello, el mandatario instruyó trabajar en un decreto que diera permanencia al equipo de análisis de datos y que se pudiera usar en futuras administraciones.

“Si bien hubo un error de redacción en un artículo del decreto que permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo. Puedo venir a rendir cuentas con la tranquilidad de que en todo momento se ha actuado procurando exclusivamente el interés público, utilizando los datos y la ciencia para tomar las mejores decisiones posibles”, dijo el Presidente.

Por último, el Presidente de la República, advirtió que este “capítulo de la historia que hoy se escribe no debe repetirse jamás”. Además, recordó que la Constitución Política es la norma máxima, y que el Poder Legislativo se ha arrogado funciones que la Constitución no le asigna, incluso luego de recibir criterios claros y contundentes de parte del Departamento de Servicios Técnicos, en sendos dictámenes de 2014 y 2021.

“La ilegitimidad del acuerdo adoptado es evidente. La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta (…) pero en honor a la ciudadanía que me ha depositado el cargo transitorio de Presidente y en acatamiento de mi compromiso y deber con Costa Rica de rendir cuentas, es que me presento hoy con el fin de explicar al pueblo de Costa Rica acerca de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Datos. Mi paz y mi tranquilidad descansan en un hecho simple, que esta es la verdad”, concluyó.