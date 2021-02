Presidente venezolano entrega al parlamento las dos primeras leyes del poder comunal

Caracas, 10 feb (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó el miércoles a la Asamblea Nacional las leyes del parlamento comunal y la de ciudades comunales, elaboradas por el poder popular para su estudio y debate.

«Hago entrega oficial al presidente de la Asamblea Nacional (Jorge Rodríguez) y a la vicepresidenta de la comisión de poder comunal (Blanca Eekhout) de la ley de parlamento comunal y de la ley de ciudades comunales elaboradas por las bases, elaboradas por el poder comunal, procedo a hacer entrega de las dos primeras leyes del poder popular», expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión.

El mandatario añadió que los textos legales fortalecerán a los consejos comunales, que son instancias de participación ciudadana.

Maduro dijo que el siglo XXI en Venezuela se decidirá bajo la consigna «comuna o nada».

«O hay comuna o no hay patria, o hay comuna o no hay socialismo, o hay comuna o no hay bienestar y felicidad del pueblo, así de sencillo, comuna será futuro, comuna será garantía de patria», sostuvo.

En octubre pasado, Maduro aprobó la creación de 200 ciudades comunales dirigidas en autogobierno y por el poder popular.

Estas ciudades son un sistema de unión de comunas, dentro de un eje geográfico y territorial definido, que comparten intereses, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con fines políticos, administrativos y económico-productivos que persiguen un modelo de sociedad socialista de equidad y de justicia. (Sputnik)