El sistema de becas es fundamental para el estudiantado de la UCR

En esta infografía se resumen algunos de los datos más importantes del sistema de becas socioeconómicas de la UCR. Imagen cortesía ViVE.

«Al tener la beca ya no existe esa zozobra de si podré estudiar. No sólo me refiero al sustento económico, ya que la UCR se preocupa en términos de salud, cómo está la situación familiar, la ayuda para la conexión a Internet, en fin. De verdad se siente un compromiso para con el estudiante y un cumplimiento de todo lo que ofrece, y además velan por el desarrollo personal. El sistema de becas significa la única llave que tengo para poder concluir una carrera y salir de la pobreza”, mencionó Diego Bonilla Guevara, quien cursa el segundo año en la carrera de Ciencias Políticas.

Otro beneficio es el de Reubicación Geográfica, que nace debido a que el 40 % de la población que cuenta con una beca proviene de comunidades lejanas a la Sede Rodrigo Facio. Un ejemplo de la importancia de esta ayuda es que al iniciar la pandemia vivían en las residencias estudiantiles 800 estudiantes; al cerrarse las residencias el monto de este beneficio les sirvió para el pago del alquiler.

Por otra parte, casi 3 500 estudiantes recibieron el beneficio de Optometría y Oftalmología durante el primer semestre del 2020. A este se suma el beneficio por Alimentación, que tiene como objetivo que cada estudiante tenga el presupuesto necesario para tener una nutrición adecuada y su rendimiento académico no se vea afectado. El monto que se asigna varía de acuerdo a los horarios de las clases.

Finalmente, el beneficio por Gastos de Carrera otorga una mensualidad de casi ₡75 000, dirigidos a cubrir los gastos en herramientas académicas que realizan los estudiantes.

“Ser estudiante de tiempo completo me ha permitido tener nuevas experiencias y mejorar mis habilidades interpersonales, al formar parte de programas como el de Liderazgo y Voluntariado, y participar en diversos eventos académicos y culturales. Me siento parte de la Universidad y ponerse una camisa con el logo de la UCR me llena de orgullo. He sentido que encontré mi lugar y puedo hacer lo que me gusta. Tuve una transformación personal y un desarrollo que no lo hubiese tenido sin la beca”, recalcó Mónica Montoya.

El sistema de becas socioeconómicas de la UCR busca que aquellos estudiantes quienes presentan limitaciones económicas, puedan contar con las condiciones idóneas para cumplir con los requerimientos que cada carrera exige, y concreten su sueño de mejorar la calidad de vida personal y familiar.

(*) Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información UCR.

Tatiana Carmona Rizo, Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil